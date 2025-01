Antrag in Paris: Katharina Eisenblut und Domi sind verlobt

Katharina Eisenblut (30) könnte gerade wohl nicht glücklicher sein! Derzeit ist die einstige DSDS-Kandidatin in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses mit ihrem Partner Dominic Höppner. Doch bevor das Paar ihr kleines Wunder auf der Welt begrüßen darf, überlegte sich der Unternehmer eine ganz besondere Überraschung für seine Herzensdame: Mit Blick auf den Pariser Eiffelturm ging Domi vor Katharina auf die Knie und stellte ihr die alles entscheidende Frage. "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – so wie an diesem Wochenende, als Dominic mich völlig überraschte und mit einem romantischen Heiratsantrag in Paris ins Staunen versetzte", schwärmt die Sängerin gegenüber RTL von dem besonderen Moment.

Wie sie dem Nachrichtenportal weiter verrät, kam der große Liebesbeweis "völlig unerwartet". Zunächst überraschte der Münchner seine Liebste mit einem Trip in die Stadt der Liebe. Dort ging dann alles ganz schnell: Nach einer kleinen Mittagspause schlug Dominic vor, einen Happen essen zu gehen. "Ein Kameramann tauchte auf, Blumen standen bereit – und Dominic ging vor mir auf die Knie. Der Moment, in dem er mich fragte, ob ich ihn heiraten möchte, war magisch", erinnert sich die Brünette.

Diesen besonderen, unbeschwerten Moment teilte das Paar mit Emilio, Katharinas Sohn aus einer früheren Beziehung. Mit dem Spross im Gepäck wurde es offenbar auch nicht langweilig, wie Katharina gegenüber RTL erzählt: "Er war so fasziniert vom Eiffelturm, dass er plötzlich in eine völlig andere Richtung laufen wollte. Ich musste kurz abbrechen. [...] Mit Emilio an der Hand kehrte ich zurück, und wir konnten diesen unvergesslichen Moment gemeinsam als Familie weiterführen – mit ganz viel Lachen und Liebe."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im Oktober 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

