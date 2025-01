Spoiler: Dieses Duo siegt im "Forsthaus Rampensau"-Finale

Die zweite Staffel Forsthaus Rampensau ist zu Ende. Nun steht auch fest, welches Duo sich den Sieg und somit das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro schnappt. Im großen Finale stehen Ginger Costello-Wollersheim und ihr Stiefsohn Alain sowie Peter Klein (57) mit seiner Freundin Yvonne Woelke (45). In einem Parcours müssen sich die Teams beweisen. Am schnellsten schneiden Peter und Yvonne ab und gewinnen somit die zweite Staffel "Forsthaus Rampensau"!

Kurz vorher müssen Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) die Show verlassen. Sie belegten im Spiel "Bällebad" den dritten Platz und verpassten damit den Einzug ins Finale knapp. Vor ihnen mussten bereits Nico Schwanz (47) und Dodi, Melody Haase (30) und Noëlla Mbomba, Carina Nagel und Chika sowie Cosimo Citiolo (43) und Emmy Russ (25) ihre Koffer packen. Auch Bela Klentze (36) und Marvin Linke (32) sowie Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) hatten keine Chance auf den Sieg. Und auch Matthias Mangiapane (41) und Kevin Platzer (26) alias Flocke, die als Bestrafungspaar noch mal an der Show teilnahmen, mussten bereits gehen.

In der ersten Staffel des Formats konnten sich Diogo Sangre (30) und Flocke den Sieg holen. Sie gewannen im Finale gegen Sam Dylan (33) und seine Teampartnerin Nadine Miree. Das Preisgeld wollte Flocke nutzen, um seine Schulden abzubezahlen. "Es ist endlich raus! Sieben Monate warte ich darauf: Erste Rampensau Germany – den Titel kann mir keiner mehr nehmen! [...] Ehrlichkeit zahlt sich immer aus", freute er sich nach dem Gewinn in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Das war das Beste in meinem Leben, was mir hätte passieren können!"

Anzeige Anzeige

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige