Macaulay Culkin und seine Brenda strahlen bei Lakers-Spiel

Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36) kamen bei einem Date kaum aus dem Strahlen heraus. Der Kevin – Allein zu Haus-Star und seine Verlobte genossen am Donnerstagabend ein Basketballspiel, bei dem die Lakers einen klaren Sieg über die Boston Celtics erzielten. Das Paar wirkte verliebt wie am ersten Tag: Händchen haltend und mit viel Gelächter fielen die Turteltauben sichtlich auf. Macaulay setzte auf einen lässigen Look mit Jeans und einer Denim-Jacke, während Brenda in einem übergroßen gelben Kobe Bryant-T-Shirt und Baggy-Jeans glänzte.

Seit ihrem Kennenlernen 2017 am Set des Films "Changeland" gelten die beiden Schauspieler als unzertrennlich. Die Beziehung wurde noch enger, als 2021 ihr erster Sohn, Dakota, das Licht der Welt erblickte – benannt nach Macaulays verstorbener Schwester. Nur ein Jahr später folgte ihr zweiter Sohn, Carson. Dennoch halten die beiden ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Insider behauptete jedoch im Januar 2022 gegenüber People, dass die beiden sich verlobt hätten. Seitdem wurde die Schauspielerin immer wieder mit einem auffälligen Klunker an ihrem Ringfinger gesichtet. Mittlerweile kursieren auch Gerüchte über eine mögliche Hochzeit, nachdem Brenda kürzlich mit einem zusätzlichen Ring gesehen wurde, der wie ein Ehering wirkte.

Im vergangenen Dezember plauderte der Filmstar aus dem Nähkästchen und verriet gegenüber E! News das Liebesgeheimnis der beiden. Macaulay zufolge sei Kommunikation der Schlüssel zu ihrer glücklichen Partnerschaft. "Brenda und ich sind sehr gut darin, miteinander zu kommunizieren", schwärmte er und ergänzte: "Wir haben keine Geheimnisse. Wir sind ständig im Gespräch – wir reden, wir reden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, 2024

Anzeige Anzeige