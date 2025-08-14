Macaulay Culkins Sohn verliebt sich in Mama Brendas TV-Figur

Macaulay Culkin (44) hat eine humorvolle Anekdote über seinen ältesten Sohn Dakota geteilt. In der Show "Hot Ones" erzählte der Schauspieler, dass der Vierjährige eines Tages ein Mädchen heiraten möchte, das genauso hübsch ist wie London Tipton – die Rolle, die seine Verlobte Brenda Song (37) von 2005 bis 2008 in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" spielte. Macaulay erklärte, er zeige seinen beiden Söhnen Dakota und Carson die Serie manchmal, wenn Brenda nicht zu Hause sei.

Die Söhne von Macaulay und Brenda sind offenbar von der Berühmtheit ihrer Eltern wenig beeindruckt. "Sie haben keine Ahnung, dass wir berühmt sind", sagte der Schauspieler. Macaulay betonte, dass er nicht plane, "Nepo-Babies" – Kinder, die wegen ihrer berühmten Eltern bevorzugt werden – großzuziehen. Für die Kinder sei er in erster Linie der Vater, der sie zur Schule bringt und dort nur als "Daks und Carsons Papa" bekannt ist. Macaulay scherzte, dass er sich dabei "berühmter als jemals zuvor" fühle.

Macaulay und Brenda verbindet nicht nur ihre Familie, sondern auch die Erfahrung, schon früh im Rampenlicht gestanden zu haben. Während Brenda mit ihrer Rolle als London Tipton auf Disney für Furore sorgte, blieb Macaulay durch seine kultige Rolle im Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus unvergessen. Er verriet gegenüber E! News, dass Dakota, der Macaulay verblüffend ähnlich sieht, den ersten Teil des Films gesehen hat und überzeugt davon ist, selbst Kevin zu sein. "Er denkt, er sei Kevin und habe die Bösewichte besiegt. Das ist irgendwie süß und auch ein bisschen komisch", sagte der Schauspieler lachend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Sprouse, Brenda Song und Dylan Sprouse, Cast von "Hotel Zack & Cody", 2005

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"