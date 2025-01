Millie Bobby Brown postet stilvolle Urlaubs-Schnappschüsse

Millie Bobby Brown (20), bekannt aus der Netflix-Serie Stranger Things, sorgt mit ihren neuesten Instagram-Bildern für Aufsehen. Die Schauspielerin, die kürzlich mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (22) verreist war, präsentiert sich ihren Fans in einem brasilianisch inspirierten Bikini in Gelb und Grün auf einem Boot. Weitere Bilder zeigen sie in einem stylischen Matrix-Look mit schwarzem Leder und winzigen Sonnenbrillen, die an den Kultfilm erinnern. Auch ein lässiges Outfit aus einem gestreiften Crop-Top und kurzen Shorts ist unter den Bildern zu sehen. Besonders rührend: Ein Schnappschuss, auf dem Jake sie umarmt, während die beiden glücklich in die Kamera lächeln. "In einer Galaxie, weit weit weg", kommentiert sie ihre Bilderreihe.

Hinter ihr liegt eine bewegte Zeit: Gemeinsam mit ihren Co-Stars schloss sie die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" ab. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete Millie sich im vergangenen Monat von der Serie, die sie weltberühmt gemacht hat. "Ich bin überhaupt nicht bereit, 'Stranger Things' zu verlassen", sagte sie unter Tränen in einer Ansprache an das Team und die Crew. Ihre Rolle als Eleven hat Millie über viele Jahre begleitet und die Erinnerungen sowie Freundschaften, die sie während dieser Zeit schloss, werden ihr offensichtlich sehr fehlen. Die neue Staffel, die seit Januar 2024 gedreht wurde, soll in diesem Jahr auf Netflix erscheinen.

Neben ihrer Karriere sorgte auch das Privatleben der Schauspielerin für Schlagzeilen: Im Mai heiratete sie in einer kleinen Zeremonie Jake, den Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (62). Im Herbst folgte eine größere Hochzeit in der Toskana. Die beiden, die sich 2021 über Instagram kennenlernten, gelten als echtes Traumpaar. Wie Jakes Vater verriet, war der Heiratsantrag besonders romantisch – Jake ging während eines gemeinsamen Urlaubs unter Wasser auf die Knie. Auch über mögliche Enkelkinder freut sich der Rockstar-Grandpa bereits: "Plötzlich reden sie über die Aussicht auf Enkel… wow", sagte er im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun. Dass Millie und Jake das Leben als frisch Verheiratete genießen, scheint der Schauspielerin sichtlich gutzutun.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown posiert in floralem Kleid und mit Louis-Vuitton-Tasche

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im März 2024

