Millie Bobby Brown weinte bei "Stranger Things"-Staffelende

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von Stranger Things sind abgeschlossen, und Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) verabschiedete sich emotional von ihrer Rolle. In einem bewegenden Instagram-Video, das sie teilte, brachte die 20-Jährige ihren Abschiedsschmerz zum Ausdruck. "Ich bin überhaupt nicht bereit, euch zu verlassen. Ich liebe jeden Einzelnen von euch und werde die Erinnerungen und Bindungen, die wir als Familie geschaffen haben, für immer bewahren", sagte Millie unter Tränen. Am Set begleitete das Team ihren Abschied mit Applaus und Umarmungen. Die Veröffentlichung der fünften Staffel, die das Ende der Serie markiert, ist für das Jahr 2025 geplant.

Die von Netflix produzierte Serie wird mit einer Staffel abgeschlossen, die acht Folgen umfasst. Die Titel der Episoden wurden bereits enthüllt. Die letzte Episode von "Stranger Things" trägt den Titel "The Rightside Up", eine Anspielung auf die Pilotfolge "The Upside Down" von 2016. Während Millie sich von ihrer ikonischen Rolle Eleven verabschiedet, zeigte sie bisher gemischte Gefühle. "Es ist traurig, jeden Tag am Set Abschiede zu zählen, aber wir nehmen alles bewusst auf", so die Schauspielerin in einem Interview mit ComingSoon. Gleichzeitig brachte sie ihre Freude darüber zum Ausdruck, abschließen zu können und offen für neue Projekte zu sein.

Privat hat Millie kürzlich einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Im Mai 2024 gab sie Jake Bongiovi (22) das Jawort. Nach einer zweijährigen Beziehung hatte Jake, der Sohn von Rock-Ikone Jon Bon Jovi (62), im Jahr zuvor um ihre Hand angehalten – bei einem romantischen Unterwasser-Antrag im Urlaub. Mit ihrer Rolle in "Stranger Things" wurde Millie weltweit bekannt, als sie mit zwölf Jahren die Figur der Eleven verkörperte. Heute, rund acht Jahre später, zeigt sie sich bereit, neue Wege zu gehen. Im März sagte sie gegenüber CBR: "Ich bin bereit, Schluss zu machen. Ich möchte jetzt eigene Geschichten erfinden."

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im März 2024

