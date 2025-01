Nach Auftakt: Welcher Dschungelcamper ist der Fanliebling?

Gestern ist nach langem Warten endlich das Dschungelcamp gestartet. Vor dem Auftakt entpuppte sich Yeliz Koc (31) als Favoritin der Zuschauer. Ob sich dies bereits geändert hat? Sam Dylan (33) muss heute Abend in der Dschungelprüfung ran – vielleicht kann der Realitystar überzeugen und sich so in die Herzen der Fans spielen. Dann wäre da noch Maurice Dziwak (26), der mit seinem eher lustigen Englisch und seiner lockeren Art gut ankommt – reicht es für den Titel des neuen Dschungel-Fanlieblings? Alessia Herren (23) wird als Drama-Garantin gesehen – Edith Stehfest hat ebenfalls das Potenzial, wie sie gestern nach einem Zoff mit Jörg Dahlmann (66) bewies.

Anna-Carina Woitschack (32) legte in der ersten Nacht im Camp direkt mal einen Purzelbaum in der Hängematte hin und zeigte anschließend ganz unverblümt ihren Popo. Lilly Becker (48) war derweil gut zu Scherzen aufgelegt, während Nina Bott (47) im Camp für Struktur und Ordnung sorgte. Pierre Sanoussi-Bliss hat immer einen lustigen Spruch auf Lager und funktionierte den Tümpel direkt mal zu einem FKK-Örtchen um. Die restlichen Männer um Timur Ülker (35) und Jürgen Hingsen (67) hielten sich zunächst eher im Hintergrund.

Bislang ist es unter den Wildnis-Stars noch recht harmonisch – aber die Betonung liegt auf noch. Bei der Verteilung der Betten gestern Abend bahnte sich aber bereits das erste kleine Drama an. Besonders Sam zeigte sich unzufrieden und machte seinem Ärger direkt Luft. "Das ist ja asozial, ich schlaf' doch nicht auf dem Boden, das geht gar nicht. Da krabbelt mich ja alles an", protestierte der Partner von Rafi Rachek (35) empört.

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

