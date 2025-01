"Real Housewives of Munich"-Natalie sucht ihre große Liebe

Der Jahreswechsel stellt für Natalie Fuchs ihren langersehnten Neuanfang dar. Die The Real Housewives of Munich-Bekanntheit machte 2024 harte Zeiten durch: Neben dem Tod ihres Vaters musste sie auch die Trennung von Ex-Freund Matthias verkraften. Die Beauty lässt sich davon allerdings nicht unterkriegen – und legt all ihre Hoffnungen in das neue Jahr. "2025 erwartet mich das schönste Leben auf der Welt, denn ich bin fest davon überzeugt, dass meine Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen", ist sie sich im Gespräch mit RTL sicher. Insbesondere in einer Sache ist die Reality-TV-Darstellerin entschlossen: Sie möchte den "Lebenspartner meiner Träume finden".

Natalie hat auch schon eine klare Vorstellung, wie ihre zukünftige Beziehung auszusehen hat. Sie sei zwar von Natur aus luxusorientiert, habe aber gelernt, dass echte Liebe auf anderen Werten basiere. "In einer Welt, in der Geld so oft als Maßstab für Erfolg und Attraktivität dient, ist es leicht, sich blenden zu lassen", betont die ehemalige Immobilienmaklerin und fügt hinzu: "Ich habe erlebt, wie Beziehungen zu einem Machtspiel werden können, bei dem das Bankkonto wichtiger ist, als das Herz." Ihr Traummann solle sie nicht nur auf Händen tragen, sondern vor allem mit seinem Charakter überzeugen. Gleichzeitig betont der TV-Star, dass er keinen Märchenprinzen suche, sondern sich einen Partner wünsche, der ähnliche Ziele und Ambitionen teilt.

Die 37-Jährige erlangte durch "The Real Housewives of Munich" an Bekanntheit. Dabei handelte es sich um die erste deutsche Adaption des weltweit erfolgreichen US-Reality-Formats, das 2006 mit "The Real Housewives of Orange County" startete. In der Münchener Version gaben Natalie und ihre Kolleginnen Carina, Lili, Seher, Pegah und Joana Einblicke in ihr glamouröses Leben, geprägt von Events und jeder Menge Luxus. Für die gebürtige Düsseldorferin folgte jedoch schon in Folge drei ein Tiefschlag: Sie und ihr Ex-Freund Matthias, für den sie extra nach München gezogen war, gingen getrennte Wege.

Natalie Fuchs im Juni 2024

Natalie Fuchs im Juli 2024

