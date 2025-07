"The Real Housewives of Munich"-Natalie ist wieder vergeben

Natalie Fuchs, bekannt aus der Reality-TV-Show "The Real Housewives of Munich", schwebt wieder auf Wolke sieben. Wie sie im Interview mit RTL verriet, lernte die Immobilienmaklerin vor drei Monaten in einem Restaurant in Düsseldorf ihren neuen Freund kennen. "Ich habe die Initiative ergriffen und ihn angesprochen", erzählte Natalie im Gespräch. Der Mann, der ihr Herz erobert hat, bleibt allerdings ein Geheimnis, da seine Familie ein traditionsreiches Unternehmen führt. Das frisch verliebte Paar plant bereits die nächste große Veränderung: Sie wollen bald zusammenziehen, entweder in Düsseldorf oder – passend zu Natalies bisherigem Lebensweg – nach München.

Die glückliche Maklerin ist sich sicher, diesmal den richtigen Partner gefunden zu haben. Ihre Träume von einer gemeinsamen Zukunft sind groß: "Verliebt, verlobt, verheiratet und Kinder – das sind meine Ziele." Neben der Liebe spielt auch ihre Karriere weiterhin eine zentrale Rolle. In ihrem Job als Immobilienmaklerin, die vor allem Promis und Fußballstars betreut, genießt sie die volle Unterstützung ihres Partners: "Er ist selbst großer Fußballfan und findet es dementsprechend toll, dass ich in meinem Job mit Fußballern zu tun habe. Wir wollen auch regelmäßig ins Stadion gehen. Er unterstützt mich in allen Bereichen."

Es ist eine beeindruckende Wende für Natalie, die im vergangenen Jahr mit schwierigen Schicksalsschlägen zu kämpfen hatte. Nach dem Tod ihres Vaters und der Trennung von ihrem damaligen Freund startete sie mit der Hoffnung auf mehr Glück in das Jahr 2025. "2025 erwartet mich das schönste Leben auf der Welt, denn ich bin fest davon überzeugt, dass meine Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen", erklärte sie damals im Gespräch mit RTL. Scheint ganz so, als hätte sich Natalies Entschluss nun bewahrheitet.

Getty Images Natalie Fuchs, "The Real Housewives of Munich"-Bekanntheit

Instagram / nataliefuchs_official Natalie Fuchs im Juni 2024

Getty Images Natalie Fuchs im Januar 2025

