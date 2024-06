Darum nahm Alina Schulte im Hoff Julian Zietlow zurück!

Alina Schulte im Hoff (37) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Vor rund einem Jahr verließ Julian Zietlow (39) seine Familie, um in Thailand wilde Partys zu feiern und Drogen zu nehmen. Vor wenigen Wochen dann die große Überraschung: Alina gab ihrem Mann eine zweite Chance. Auf Instagram erklärt die Unternehmerin nun, warum sie Julian nach all seinen Eskapaden zurücknahm: "Diesmal war es ganz klar mein Gefühl, was mich diese Entscheidung hat treffen lassen. Und natürlich auch Julians Worte und seine Entwicklung, die vergangenen Monate."

Was ihre Fans in den sozialen Medien sehen, sei nur ein Bruchstück von dem, was wirklich passiert und entspreche mal mehr, mal weniger der Wahrheit. Außerdem kritisiert Alina, dass sich manche von außen schnell ein Urteil bilden würden. "Doch am Ende entscheiden nur die beiden Menschen, die es betrifft, denn auch die haben beide ihre eigene Wahrheit und treffen sich wieder oder eben nicht", stellt die 37-Jährige klar.

Nachdem Julian seine Thailand-Reise verlängert hatte und nicht mehr zu seiner Familie zurückgekehrt war, verliebte er sich in Kate Kolosovskaia. Mit seiner "spirituellen Ehefrau" nahm er Drogen und ließ sich ein Partnertattoo stechen. Nur wenige Monate nach den Liebes-News trennte sich Kate aber von Julian.

Anzeige Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Alinas Worte? Mutig und stark! Ich finde das eher unverständlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de