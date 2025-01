Zwei Tage Dschungelcamp: Welchen Star feiert ihr am meisten?

Es sind bereits zwei Folgen des Dschungelcamps um und die dritte steht bereits in den Startlöchern. Bisher ist natürlich noch kein Star herausgeflogen oder freiwillig gegangen. Demnach kämpfen momentan noch alle zwölf Promis um die heiß begehrte Dschungelkrone. Auch heute heißt es wieder möglichst viele Sterne in der Dschungelprüfung sammeln – ob Sam Dylan (33) das hinbekommt? Schon gestern musste er sein Können unter Beweis stellen und scheiterte kläglich. Kostet ihn das eventuell Sympathiepunkte oder sind die Zuschauer ohnehin kein Fan des Realitystars? Zur Auswahl stehen für die Leser sonst noch die Reality-Sternchen Maurice Dziwak (26), Yeliz Koc (31) und Alessia Herren (23) sowie die Schauspieler Nina Bott (47), Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss. Auch Kommentator Jörg Dahlmann (66) und Sportlegende Jürgen Hingsen (67) könnten mit ihrer Art überzeugen. Die Runde komplett machen Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), DJane Edith Stehfest und Boris Beckers (57) Ex Lilly Becker (48). Welcher Promi ist euer heutiger Favorit?

Noch vor der ersten Folge sicherte sich Yeliz den Titel des beliebtesten Dschungelcampers. Die ersten Bilder der Make Love, Fake Love-Bekanntheit scheinen bei den Fans der TV-Show allerdings nur mittelmäßig gut angekommen zu sein. Denn nach Folge eins sicherte sich ein anderer Camper die meisten Stimmen der Promiflash-Leser. Timur überzeugte die Zuschauer offenbar mit seinem Auftreten und kristallisierte sich als der Dschungelcamp-Favorit heraus. Kann ihm jemand anderes seinen Titel streitig machen?

Eine Teilnehmerin berichtete in der vergangenen Folge von ihrer alkoholkranken Mutter – und erntete damit einiges an Kritik. Nina erinnerte sich am Lagerfeuer zurück: "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst." Auf X ärgerte sich anschließend ein Zuschauer: "Sag mal, geht es noch eigentlich? Wie kann man solche intimen Details eines anderen Menschen so preisgeben?" Hat sich Nina dsamit ihre Chance auf den Zuschauer-Liebling verspielt?

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

RTL Die Dschungelcamp-Stars 2025

