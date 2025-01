Fans empört: Nina Bott spricht über ihre alkoholkranke Mama

Nina Bott (47) legt bereits an Tag zwei des Dschungelcamps ein ehrliches Geständnis ab: Die Schauspielerin musste sich in ihrer Kindheit viel um ihre Mutter kümmern, da diese mit inneren Dämonen kämpfte. "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst", offenbart sie ihren Camp-Kollegen. Ihr Familienmitglied habe außerdem ein intensives Alkoholproblem gehabt, was zu der Entscheidung des GZSZ-Stars führte, keinen Alkohol zu trinken. "Das hat mich total abgeschreckt", betont sie, bevor sie erzählt: "Als mein Papa sie kennengelernt hat, war das wohl auf einer Brücke. Weil sie nicht mehr leben wollte."

Mittlerweile sei ihre Mutter seit 20 Jahren tot, weshalb es Nina nun auch leichter falle, darüber zu reden. Bei den Zuschauern kommt die Offenbarung der 47-Jährigen allerdings trotzdem nicht gut an. "Sie sagte zwar, ihre Mama lebt schon lange nicht mehr. Dennoch finde ich es nicht gut, ihre ganze Geschichte so vor einem Millionenpublikum breitzutreten. Das ist ja auch für ihre restliche Familie nicht schön", merkt ein Nutzer auf X an, während ein anderer wettert: "Sag mal, geht’s noch eigentlich? Wie kann man solche intimen Details eines anderen Menschen so preisgeben?" Darüber hinaus finden viele, dass es so wirkt, als habe die Fernsehmoderatorin diese Geschichte erzählen wollen, um in den Mittelpunkt zu gelangen. "Nina, es ist immer gut, schlecht über die eigenen Eltern zu reden. Für ein bisschen Sendezeit...", verdeutlicht ein User.

Die vierfache Mama enthüllte bereits im Vorfeld einige Details ihrer schwierigen Kindheit. Im Gespräch mit RTL sprach sie offen über das Aufwachsen mit zwei alkoholkranken und depressiven Eltern. "Ich musste eigentlich alles selber machen", erinnerte sich Nina zurück und erklärte, in eine Art Beschützerrolle geschlüpft zu sein: "Ich habe mich eher um [meine Eltern] gekümmert als andersherum." Trotzdem habe sie immer das Gefühl gehabt, von ihrer Familie geliebt zu werden und viel Wärme erlebt.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Nina Bott, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Bott, November 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige