Kultprüfung: Diese drei Dschungelcamper müssen zur Prüfung

Sam Dylan (33) konnte auch in einer dritten Dschungelprüfung nicht beweisen, was in ihm steckt. Muss der Realitystar nun womöglich noch ein weiteres Mal antreten? Ja, aber nicht allein. Wie Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) verkünden, wünschen sich die Zuschauer erneut den Entertainer und Dschungel-Kollegin Alessia Herren (23) zur Prüfung. An Tag fünf dürfen sie sich aber zudem über Unterstützung von Lilly Becker (48) freuen. Ob die Camper dieses Mal auf ein paar Sterne hoffen dürfen? Immerhin war es unter anderem die Ex-Frau von Boris Becker (57), die für den erneuten Abbruch seitens Sam kaum mehr Verständnis hatte. Für die drei geht es in eine Prüfung, die jedes Jahr kommt: "Der große Preis von Murwillumbah".

Sam wurde bereits dreimal von den Zuschauern zur Prüfung gewählt – und jedes einzelne Mal legte er eine schwache Performance ab, rief er doch immer wieder den berühmten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch Alessias Unterstützung ließ zu wünschen übrig. Die Tochter von Willi Herren (✝45) konnte ihre Angst vor Tieren, die sich in den Tonnen verstecken könnten, nicht überwinden. Zwar konnte sie nach einer halben Ewigkeit dann doch ein Werkzeug ausfindig machen, mit dem Sam zumindest einen Stern ergattern konnte, doch verloren sie auch diesen wieder, nachdem der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner den Befreiungsruf erneut genutzt hatte.

Für die Performances der zwei scheinen auch die Zuschauer kein Verständnis mehr zu haben. "Warum bitte gehen zwei solche Flitzpiepen ins Dschungelcamp?", meint beispielsweise ein User auf X, während einer anderer meint: "'Ich kann das nicht' und 'Ich schaffe das nicht'. Junge, ist das peinlich von den beiden. Und Alessia findet das auch noch lustig". Einige Dschungelcamp-Fans scheinen aber dennoch amüsiert. "Sam weiß nicht, wie man mit einem Werkzeug umgeht und Alessia hat Angst vor allem. Ein unschlagbares Duo!", fasste beispielsweise ein dritter Nutzer der Plattform das Spektakel zusammen.

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige