"Wieder mal null": Sam bricht die dritte Dschungelprüfung ab

In Folge vier geht es für Sam Dylan (33) das dritte Mal zur Dschungelprüfung – dieses Mal in Begleitung von Alessia Herren (23). Die Mitcamper machen dem Duo schon ein wenig Druck, immerhin hat Sam bereits zwei Prüfungen abgebrochen. Dass er sich das noch einmal traut, erwartet wohl niemand – weder im Camp noch Zuhause vor dem Fernseher. Doch ein weiteres Mal beweist Sam, dass er immer für eine Überraschung gut ist: Nur wenige Minuten bevor die 12 Minuten Spielzeit abgelaufen sind, ruft er: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus."

Die Fans auf X sind schockiert – sowohl von Sam, als auch von Alessia. "Warum bitte gehen zwei solche Flitzpiepen ins Dschungelcamp?", regt sich ein Nutzer auf, während ein anderer sich fragt: "Sind die nicht hungrig? Was machen die da?". Auch die beiden Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) wirken fassungslos von der Performance, die die beiden Realitystars darbieten. Während Sam eingesperrt in einem Auto zwischen Kakerlaken, Mehlwürmern und Mäusen Sterne von der Wand schrauben soll, lässt sich Alessia alle Zeit der Welt dabei, das dafür nötige Werkzeug zwischen Fleischresten und in Tonnen voller Schlamm zu finden. Wer dabei mehr leidet, ist kaum auszumachen. "Schnell, Alessia, schnell bitte", schreit Sam immer wieder wie am Spieß. Dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten bleibt vor lauter Panik sogar die Luft weg. Die 23-Jährige wiederholt währenddessen immer wieder: "Ich bin nicht stark genug. Ich hab so Angst. Ich traue mich das nicht." Ein Social-Media-Nutzer fasst es zusammen: "Sam weiß nicht, wie man mit einem Werkzeug umgeht und Alessia hat Angst vor allem. Ein unschlagbares Duo!"

Zurück im Camp wäre Sam aber vielleicht sogar lieber wieder im Auto bei den Insekten. Seine Mitcamper denken erst, es sei ein Scherz – dass Sam aber wirklich ein drittes Mal die Dschungelprüfung abgebrochen hat, finden die anderen Stars alles andere als lustig. "Ich finde das echt eine Frechheit nach dreimal. Warum bist du hier? Warum machst du mit?", zeigt sich Lilly Becker (48) entsetzt. Auch Maurice Dziwak (26) hat mehr von seinen beiden Mitkandidaten erwartet: "Hab schon mit fünf Sternen gerechnet, weil die zu zweit waren. Ist natürlich schade für die ganze Gruppe."

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

