So steht Romina Palm zu einer Verlobung mit Christian Wolf

In knapp drei Monaten wird der erste gemeinsame Nachwuchs von Romina Palm (25) und Christian Wolf das Licht der Welt erblicken. Für die beiden Netz-Stars ist es ein absolutes Wunschkind. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellt ein Fan Romina anlässlich der bevorstehenden Geburt die Frage, die wohl vielen unter den Fingern brennt: "Wann steckt Christian einen Ring an deinen Finger?" Mit ihrer Antwort macht die Beauty deutlich, dass sie es mit diesem Schritt gar nicht so eilig hat. "Ich bin ehrlich zu euch – auch wenn es unromantisch klingt. Ich war schon einmal verlobt und irgendwie hat mir das die 'Magie' dahinter genommen. Ich hatte immer eine rosarote Vorstellung vom 'Verlobtsein'. Im Endeffekt hat sich nichts geändert."

Im Moment scheinen sich die 25-Jährige und ihr Partner einfach voll und ganz auf ihr kleines Wunder zu konzentrieren. Wirklich abgeneigt von der Vorstellung, sich irgendwann mit Christian zu verloben und gemeinsam eine Hochzeit zu planen, ist Romina aber wohl trotzdem nicht. "Vielleicht sind es aber auch einfach Erfahrungen und Momente, die ich damit verknüpfe und Christian kann mir da eine ganz neue Welt eröffnen", teilt sie ihre Gedanken und fügt hinzu: "und die Magie zurückholen. Wer weiß."

Mit den "Erfahrungen und Momente" meint das Model wohl ihre Beziehung und schmerzhafte Trennung von ihrem Ex-Partner Stefano Zarrella (34). Drei Jahre lang waren die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Social-Media-Koch ein Paar – und hatten große gemeinsame Pläne. Im Juli 2021 verlobten sie sich miteinander, im März 2023 war dann aber alles aus und vorbei.

Instagram / https://www.instagram.com/rominapalm/ Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

