Welcher Dschungelcamper nervt die Fans aktuell am meisten?

Seit wenigen Tagen läuft endlich die 18. Staffel vom Dschungelcamp. Auch in diesem Jahr gesellen sich wieder zwölf prominente Kandidaten ans Lagerfeuer inmitten des australischen Busches – und wollen die amtierende Dschungelkönigin Lucy Diakovska (48) vom Thron stürzen. Heute bricht der vierte Tag im Camp an. Deshalb die Frage: Welcher der Teilnehmer geht euch aktuell am meisten auf die Nerven?

Die Staffel startete mit Ach und Krach: Aufgrund von starken Regenfällen mussten die Camper evakuiert werden, nämlich ins Dschungeltelefon. Im Fokus der vergangenen Tage stand vor allem Sam Dylan (33) – immerhin musste er bereits zu zwei Dschungelprüfungen antreten. Aufgrund von Panikattacken musste der Realitystar allerdings beide abbrechen und ergatterte somit auch keine Sterne. Mitcamper Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) zweifeln an der Authentizität seiner Angstgefühle.

Damit aber noch nicht genug: Einige Kandidaten ließen schon jetzt tief in ihr Inneres blicken und packten offen über ihre Vergangenheit aus. So legte beispielsweise Musikerin Edith Stehfest ein krasses Drogengeständnis ab. Schauspielerin Nina Bott (47) ließ hingegen ihre schwere Kindheit Revue passieren – ebenso wie TV-Bekanntheit Yeliz Koc (31), die offen über ihr schwieriges Vaterverhältnis sprach. Stimmt jetzt unten ab, welcher Camper euch bislang am wenigsten abholt!

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

