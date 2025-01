Schon wieder nichts: Sam Dylan bricht Dschungelprüfung ab

Sam Dylan (33) versagte gestern kläglich in der Dschungelcamp-Prüfung. Die Zuschauer wollten den Realitystars allerdings erneut leiden sehen und sorgten deswegen dafür, dass er sich heute wieder einer Herausforderung stellen muss. Bei dieser steigt er in eine Grabkammer, die bis zu seinem Hals mit Hirse befüllt wird. Der Kopf des einstigen Sommerhaus-Kandidaten steckt dabei in einer Glasbox, in der er sechs Minuten ausharren und Sterne sammeln muss, während alle 30 Sekunden eine Vielzahl von Krabbeltieren hineingeschüttet wird. Sam gelingt es, in den Besitz von drei Sternen zu kommen – als er jedoch nach einer Ladung Mehlwürmer und Heuschrecken Gesellschaft von Kakerlaken bekommt, hält er es letztendlich nicht mehr aus. "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", ruft der ehemalige Prince Charming-Boy und wird befreit. "Es hat sich angefühlt, als wenn ich Beton wäre", erklärt er.

Die Zuschauer zeigen sich von Sams Leistung wenig überrascht. "Sam gibt sich ja nicht mal Mühe. Das war so klar", schreibt beispielsweise ein Nutzer auf X, während ein anderer anmerkt: "Aktuell sehe ich keine Prüfung, die Sam schaffen würde, beziehungsweise nicht abbricht." Außerdem findet ein User: "Sam, einfach nur peinlich. Größte Memme im Dschungel ever." Darüber hinaus fragen sich einige Fans, warum sich die Kampf der Realitystars-Bekanntheit überhaupt ins Dschungelcamp gewagt hat – und sind sich sicher, dass sie auch in den kommenden Tagen in die Prüfung muss. "Wieso geht jemand in den Dschungel, wenn man dem Druck nicht standhält?" und "Freifahrtschein für jede weitere Prüfung. Die anderen werden Sam so hassen", lauten die Kommentare.

Der 33-Jährige sorgte bereits gestern dafür, dass er und seine Camp-Kollegen keine Essenslieferung bekamen. In der "Eruptions-Störung" musste er sich in einen künstlichen Vulkan begeben und innerhalb von zwölf Minuten alle zwölf Sterne finden. Sam legte einen vielversprechenden Start hin – am Ende überwog dann aber seine Platzangst. Er rief den berühmten Satz und brach so die Prüfung ab. "Ich habe hinter der nächsten Tür gesehen, dass da Ratten auf mich lauern. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Ich wollte es versuchen...", verteidigte der Freund von Rafi Rachek (35) seine Entscheidung.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

