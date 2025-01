Bonnie Blues Sex-Marathon-Video wird von OnlyFans verbannt

OnlyFans-Model Bonnie Blue (25) sorgte mit einem höchst umstrittenen Video für Schlagzeilen. In dem Clip schlief sie an einem Tag mit sage und schreibe 1.057 Männern, um einen Weltrekord zu brechen. Die Plattform OnlyFans hat das Video nun jedoch entfernt, da es wohl gegen ihre Richtlinien verstößt. Wie Bonnie in einem Statement erklärte, sei bei dem Dreh auf die Sicherheit geachtet worden: Alle Teilnehmer wurden auf Geschlechtskrankheiten getestet und trugen Kondome. Dennoch führte der Versuch nicht nur zu einer Welle der Empörung, sondern hatte nun auch noch andere negative Konsequenzen: Ihr Video bleibt auf OnlyFans gesperrt.

Laut einer der Mail Online vorliegenden Aussage von OnlyFans ist die Plattform zwar ein Raum für Kreative, jedoch mit strengen Vorgaben für Inhalte. Die Video-Plattform betonte in dem Statement, dass sie das Alter, die Identität und die Einwilligung aller Beteiligten vor der Veröffentlichung der Videos verifiziere. Zudem sei es nicht erlaubt, eine große Anzahl von Akteuren, die nicht selbst auf OnlyFans registriert sind, in den Aufnahmen zu zeigen – auch wenn die entsprechenden Einwilligungen von diesen vorliegen. Bonnie selbst erklärte, dass die körperlichen Auswirkungen des Versuchs enorm waren: Sie zeigte in einem späteren YouTube-Video ihre mit blauen Flecken und Bissspuren übersäten Beine, betonte aber zugleich, dass es ihr besser geht, als sie erwartet hätte: "Ich dachte, ich brauche Schmerzmittel, aber ich fühle mich überraschend gut", sagte sie.

Bonnie, die sich seit einiger Zeit über ihre Herausforderungen in den sozialen Medien ins Gespräch bringt, konkurrierte mit ihrem Stunt bewusst mit einem bisherigen Rekord von 919 Männern, den Lisa Sparks im Jahr 2004 aufgestellt hatte. Die 25-Jährige polarisiert regelmäßig mit ihren Aktionen, was ihr nicht nur eine gewaltige Fangemeinde, sondern auch Kritik einbringt. Trotz des physischen Stresses und der Kontroversen deutete sie scherzhaft an, für eine mögliche zweite Runde bereit zu sein. Bonnies Hang zur Extreme hat sie zwar berühmt, aber auch umstritten gemacht – und diesen Ruf scheint sie weiter ausbauen zu wollen.

Instagram / onlybonnieblue Bonnie Blue im Oktober 2024

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Internet-Star

