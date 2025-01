So bodenständig war Bonnie Blues Leben vor dem Sexmarathon

Bonnie Blue schlief nach eigenen Angaben mit über 1.000 Männern in zwölf Stunden. Doch bevor das OnlyFans-Model mit dem Sexmarathon begann, führte es ein ganz normales Leben. Tia Billinger, wie Bonnie eigentlich heißt, wuchs in Nottingham, Großbritannien, auf und war Personalberaterin, bevor sie mit Sexarbeit begann. Die 25-Jährige war sogar schon verheiratet, bemerkte aber schnell, dass das konventionelle Leben nichts für sie ist. "Ich war es leid, von neun bis fünf zu leben, also [dachte ich], ich probiere das mal aus", erzählt Bonnie im "Dream On"-Podcast mit Lottie Moss.

Die Inspiration, ein Cam-Girl zu werden, bekam Bonnie auf TikTok. Dass es andere Frauen zuvor geschafft haben, ein erfolgreiches Leben vor der Kamera zu führen, motivierte sie, denn: "Damals wollte keiner von uns beiden von Montag bis Freitag arbeiten. Wir wollten mehr vom Leben haben. Wir wussten, dass man sich nicht verändert, wenn man seine Arbeit weiter so macht wie bisher." Ihr Partner war es auch, der Bonnie bei ihrem Vorhaben ermutigte. Denn eigentlich dachte sie, sie sei "nicht hübsch genug" für einen solchen Job.

Kurz nach Bonnies Karrierebeginn ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Nun reist sie mit ihrer Mutter um die Welt, die Männer für sie "rekrutiert", wie Daily Mail berichtet. So schaffte es das Erotikmodel vermutlich auch, ganze 1.057 Männer für seinen Sexmarathon zu finden. Damit löste sie den Rekord von Lisa Sparks, die mit 919 Männern an einem Tag schlief.

