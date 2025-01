Jörg Dahlmann erzählt unter Tränen seine Familiengeschichte

An Tag vier im diesjährigen Dschungelcamp fließen die Tränen. Während einer gemeinsamen Nachtwache von Lilly Becker (48) und Jörg Dahlmann (66) kommt es zu einem emotionalen Moment. Gegenüber dem Model öffnet sich der Sportkommentator und berichtet von einem schweren Verlust: "Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater an Krebs verstorben ist. Es war immer scheiße in der Schule, wenn alle erzählt haben, was sie für Unternehmungen mit ihrem Vater gemacht haben", gesteht der Fußballexperte und erinnert sich sichtlich mitgenommen: "Ich war als kleines Kind richtig niedergeschlagen."

Halt fand Jörg damals in seiner Mutter. Diese hat sich aufopferungsvoll um ihn und die Familie gekümmert und sich erst viel später im Leben wieder auf die Partnersuche begeben. Nachdem Jörg aus dem Haus war, traf seine Mutter dann doch wieder die große Liebe. "Sie ist mit ihm zusammengezogen und zwei Jahre später stirbt er auch an Krebs", berichtet der 66-Jährige von einem weiteren Schicksalsschlag. Der Journalist musste sich vor einigen Jahren schmerzlich von seiner geliebten Mutter verabschieden. Doch er habe sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet, wie er unter Tränen berichtet.

An Tag vier zeigen die Dschungelcamper aber nicht nur die ganz großen Emotionen. Auch eine Prise Drama darf natürlich nicht fehlen. Dafür sorgt vor allem der Realitystar Sam Dylan (33), der bereits die dritte Dschungelprüfung abbricht. Somit knurren die Mägen der Stars und Sternchen auch am vierten Tag in der australischen Wildnis. Den Reis und die Bohnen versucht der GZSZ-Star Timur Ülker (35) mit illegalerweise eingeschmuggelten Brühwürfeln aufzupimpen. Doch das Dschungelcamp wäre nicht das Dschungelcamp, wenn dieser Regelverstoß nicht sofort aufgefallen wäre.

RTL Lilly Becker und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

