Dschungel-Premiere: Promis schmuggeln Brühwürfel ins Camp

An Tag vier im Dschungelcamp stellen sich die Promis eine berechtigte Frage: "Warum schmeckt das Essen denn heute so anders?" Die tägliche Reis- und Bohnenmahlzeit scheint auf einmal sehr viel schmackhafter zu sein, als die Tage zuvor. Lange müssen die Camper auch nicht rätseln – da meldet sich Timur Ülker (35) zu Wort und gesteht: "Ich muss euch was verraten, wir müssen einmal reden. Es ist was passiert. [...] Es wurde ja auch kommentiert, dass das Essen in den letzten Tagen leckerer war als üblich, das liegt daran, dass ich Brühwürfel mitgenommen habe."

Wofür einige Dschungelcamp-Stars Beifall klatschen, findet ein Kandidat überhaupt nicht lustig. Denn Maurice Dziwak (26) weiß: Hierbei handelt es sich definitiv um einen Regelverstoß. "Aber Leute, warum klatscht man da?", zeigt sich der selbsternannte Löwe fassungslos über seine Mitcamper. Er hat überhaupt keine Lust auf die Konsequenzen, die das nach sich ziehen könnte. Tatsächlich könnte es sich bei dem Suppenwürfelschmuggel um den dreistesten Regelverstoß in der Geschichte des Dschungelcamps handeln. So etwas an den Rangern vorbei ins Camp zu schmuggeln, hat sich vor dem GZSZ-Star noch niemand getraut. Offenbar hat Timur seine Tat schon von langer Hand geplant – und sogar im Interview mit RTL angekündigt! "Vielleicht versuche ich ja, was reinzuschmuggeln an Gewürzen", sagte der Schauspieler dort vor seinem Einzug, vermeintlich als Scherz.

Der Skandal um die Gemüsebrühe ist aber nicht das Einzige, womit der 35-Jährige an Tag vier im Dschungel für Aufregung sorgt. Timur plaudert auch ein bisschen aus dem Nähkästchen – und klärt endlich auf, was da zwischen ihm und Bill Kaulitz (35) lief. Eine heiße Bettgeschichte hat der Daily-Star nicht zu erzählen – pikant, wird es aber trotzdem. "Es ist nicht das, was die Leute hereininterpretiert haben. "[...] Eigentlich total bescheuert. Der Bill Kaulitz, ich habe den auf einer Party kennengelernt, der war superoffen. [...] Dann kamen wir auf das Thema Adam sucht Eva", beginnt er seine vielversprechende Geschichte.

