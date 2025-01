Tag fünf: Welcher Dschungelcamper ist bisher euer Favorit?

Gestern lief bereits die vierte Folge des diesjährigen Dschungelcamps. Insbesondere der Realitystar Sam Dylan (33) steht bislang immer wieder im Fokus des Camp-Dramas. Denn der Sommerhaus-Gewinner wurde von den Zuschauern bisher in jede Dschungelprüfung gewählt – doch konnte mit seiner Leistung alles andere als punkten. Ganz im Gegenteil: Für das Team hat er Mal für Mal null Sterne erspielt und somit für knurrende Mägen gesorgt. Auch bei den Zuschauern kam Sams Verhalten nicht gut an: Er wurde zum bisher unbeliebtesten Kandidaten gewählt. Doch welcher Camper kann euch bisher überzeugen? Stimmt jetzt ab, wer euer Dschungel-Favorit ist.

Konnte der GZSZ-Star Timur Ülker (35) bei euch punkten, als er mit eingeschmuggelten Brühwürfeln versucht hat, das eintönige Dschungel-Essen aufzupimpen? Oder war es doch der Sportmoderator Jörg Dahlmann (66), der mit seinem emotionalen Geständnis bestimmt das ein oder andere Zuschauerherz gerührt hat. Ins Rennen um die Gunst der Zuschauer gehen außerdem Schauspielerin Nina Bott (47), die ehrlich über ihre schwierige Kindheit erzählte, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), die emotional über ihre Trennung von Stefan Mross (49) berichtete, und Influencerin Yeliz Koc (31), die über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater reflektierte.

Heute Abend haben zudem die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin Alessia Herren (23) und das Model Lilly Becker (48) die Chance, zu zeigen, was sie draufhaben. Gemeinsam mit Sam wurden die zwei Camperinnen nämlich in die Dschungelprüfung gewählt. Für das Trio steht die alljährliche "Der große Preis von Murwillumbah"-Challenge an. Dabei müssen sie gemeinsam einen Buggy durch eine Vielzahl an Hindernissen lenken – das Problem ist, dass einer nichts sehen, einer nichts hören kann und der andere nicht sprechen darf.

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

