Fans sind sich einig: Er ist die Nervensäge im Dschungelcamp

Es ist Tag vier im Dschungelcamp und die Kandidaten kommen bereits gewaltig an ihre Grenzen. Aber wer überspannt schon jetzt die Nerven der Fans? Promiflash hat nachgefragt und die Fans sind sich offenbar einig. Von rund 2.846 Lesern [Stand: 27. Januar, 17:01 Uhr] stimmten ganze 1.290 (45,3 Prozent) für Sam Dylan (33). Der Realitystar führt aktuell die Liste der meisten Prüfungen in dieser Staffel an – und stellt sich dabei mehr schlecht als recht an. Aber die Zuschauer sind gnadenlos und wählten ihn auch heute erneut in die Challenge, diesmal zusammen mit Alessia Herren (23). Die Tochter von Willi Herren (✝45) rangiert im Ranking derzeit auf dem dritten Platz – sie bekam 339 Stimmen (11,9 Prozent). Die Silbermedaille der nervigsten Camper geht derweil an Lilly Becker (48) mit 500 Votes (17,9 Prozent).

Am wenigstens genervt sind die Dschungel-Fans von Timur Ülker (35). Der GZSZ-Star bekam lediglich 18 Stimmen (0,6 Prozent) – und ist somit ein Kandidat, der es weit bringen könnte, denn offenbar können die Fans ihn aktuell gut leiden. Das scheint auch für Anna-Carina Woitschack (32) zu gelten. Die Schlagersängerin bekam 41 Votes (1,4 Prozent) und landete so nur auf dem elften Platz der nervigsten Camper. Nur ein paar Stimmen mehr gingen an den ehemaligen Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann (66) mit 48 Votes (1,7 Prozent) – auch er gewann bisher also offenbar eher die Sympathien der Zuschauer. Kandidaten wie Pierre Sanoussi-Bliss, Maurice Dziwak (26), Yeliz Koc (31), Jürgen Hingsen (67), Nina Bott (47) und Edith Stehfest rangieren im Mittelfeld.

Vor allem für Reality-Sternchen Yeliz hat sich im Promiflash-Ranking ein bisschen was geändert. Noch vor Beginn der diesjährigen Dschungel-Staffel war die Promi Big Brother-Gewinnerin die Fan-Favoritin – in den ersten Umfragen lag sie auf dem ersten Platz der beliebtesten Camper. Nun ist sie um einige Plätze abgerutscht und wurde von Timur abgelöst. Und dabei packte Yeliz bereits so einige private Angelegenheiten aus. Unter anderem offenbarte sie, dass der eigentlich entfremdete Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht (33), wieder Kontakt zu ihr und der kleinen Snow (3) suchte. Auch ihr Luxusartikel, die Urinella, sorgte bereits für Diskussion unter den Fans, denn so etwas hat das Publikum auch noch nicht gesehen.

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025