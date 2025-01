Das ist Georgina Fleurs bisherige Dschungelcamp-Favoritin

Georgina Fleur (34) gibt ihre Prognose zum diesjährigen Dschungelcamp ab. 2013 war die TV-Bekanntheit selbst Kandidatin in der Show und belegte den sechsten Platz. In einem YouTube-Interview mit dem Content Creator Tana spricht sie nun über den diesjährigen Dschungel. "Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, am Anfang, als der Cast veröffentlicht wurde [...], war ich wirklich enttäuscht von dem Cast und mir hat so ein wenig der Witz und das Lustige daran gefehlt", gibt der Rotschopf ehrlich zu. Nach der ersten Folge habe sich das Blatt aber ein wenig gewendet: Alessia Herren (23) habe Georgina in den ersten Folgen besonders positiv überrascht: "Dann habe ich die erste Folge geschaut und dann hat sich für mich Alessia ein bisschen als lustig herauskristallisiert. Ich finde, sie ist ein bisschen wie eine Comedienne. Es ist irgendwie lustig, ihr zuzuhören, wenn sie spricht." In ihren Augen habe Alessia ein wenig Welpenschutz verdient, da sie noch so jung sei.

Die Fans sind allerdings nicht ganz auf ihrer Seite, wie aus den Kommentaren unter dem Video hervorgeht. "Nein, Welpenschutz hätte eine Alessia, wenn es ihr erstes Format wäre, ist es aber nicht. Sie ist verheiratet und hat ein kleines Kind. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung von Georgina", betont ein Zuschauer, während ein anderer zustimmt: "Die hat sich im Format so unmöglich benommen, was soll der Welpenschutz? Benehmen ist in jedem Alter möglich." Ein dritter Nutzer stellt zudem klar: "Alessia und Welpenschutz? Auf keinen Fall. Es ist nicht ihr erstes Format, und sie hat ein Kind. Für mich ist es viel Theater, was sie da macht."

Vielen Zuschauern ist wohl Alessias Auftritt in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars im Gedächtnis geblieben. Dort rastete sie mehrfach aus und geriet vor allem mit Tessa Bergmeier (35) aneinander. Als Tessa sie darauf hinwies, dass der vegane Aufstrich speziell für die Veganer im Haus sei, platzte ihr vollends der Kragen: "Ich möchte mein Brot zu Ende schmieren, dann fasse ich das auch nicht mehr an, du krankes Stück, Alter." Daraufhin folgten extreme Beleidigungen aus Alessias Mund, sodass ihr Mitstreiter Rafi Rachek (35) und ihr Mann Can sie zurückhalten mussten. "Junge, die fuckt mich so ab. Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären. Diese Dreckige", wütete sie weiter und fuchtelte währenddessen mit dem Brotmesser herum. Viele Zuschauer fassten die Szenerie als extreme Drohung gegenüber Tessa auf und konnten nicht verstehen, dass die Tochter von Willi Herren (✝45) die Promi-WG nicht verlassen musste.

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren, Rafi Rachek und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

Anzeige Anzeige