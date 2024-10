Wegen Tessa: Alessia Herren rastet im Sommerhaus völlig aus

In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars fallen so langsam die Masken. Bereits seit Anbeginn der neuen Staffel leiden die Kandidaten unter den neu eingeführten Veggie-Wochen. Nur ein Sommerhaus-Couple freut sich darüber: Tessa Bergmeier (35) und ihr Jakob! Die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin lebt den veganen Lebensstil mit Leib und Seele aus – und das zum großen Unmut ihrer Mitstreiter! Alessia Herren (22) ist nach vier Folgen nun endgültig der Kragen geplatzt, sodass sie ihrer angestauten Wut kurzerhand Luft macht. Nachdem es zuvor bereits einen Disput über die Verwendung der veganen Lebensmittel gegeben hatte, eskaliert die Situation nun erneut, als die Tochter von Willi Herren (✝45) sich den veganen Frischkäse aus dem Kühlschrank holt, um sich ein Brot zu schmieren. "Ich möchte mein Brot zu Ende schmieren, dann fasse ich das auch nicht mehr an, du krankes Stück, Alter", entgegnet die Mutter eines Kindes ihrem Mitstreiter Jakob. "Es reicht", brüllt Tessa daraufhin mehrfach. Es folgen eine Reihe von üblen Beleidigungen aus Alessias Mund, sodass Rafi Rachek (34) und Can sie sogar zurückhalten müssen.

"Junge, die fuckt mich so ab. Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären. Diese Dreckige", brüllt Alessia und fuchtelt wild mit ihrem Brotmesser herum. "Es ist bodenlos", kommentiert Emma Fernlund die Situation. Auch Jakob und Tessa lassen das Geschehene anschließend noch einmal Revue passieren. Der Blondschopf holt sich von seiner Partnerin die Bestätigung ein, dass er in der Situation richtig reagiert hat. "Du hast nichts falsch gemacht. Das hast du toll gemacht", bestärkt das Model ihn und fügt hinzu: "Die Alessia fress ich zum Frühstück. Das Verhalten kann ich gar nicht ernst nehmen, das ist gar nicht mein Level."

Tessa macht sich im Sommerhaus bisher eher wenig Freunde. Einer ihrer Mitstreiter ist sogar rechtlich gegen die Influencerin vorgegangen! Tobias Pankow ist zwar mittlerweile aus der Show ausgeschieden, wollte sich Tessas Verhalten ihm gegenüber aber nicht gefallen lassen. Nachdem sie ihn im Streit als "Mörder" bezeichnet hatte, berichtete er im RTL-Podcast, dass er sowohl eine Unterlassungsklage als auch eine Schadensersatzforderung sowie eine Strafanzeige eingereicht hat und erklärte: "Dieses Mal wird sie nicht so gut wegkommen."

RTL Alessia Herren, Rafi Rachek und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

RTL Jakob und Tessa Bergmeier, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

