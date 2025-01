Größter Wunsch: Dschungel-Timurs Family landet in Australien

Seit einigen Tagen befindet sich Timur Ülker (35) im Dschungelcamp, abgeschottet von seiner Familie und seinen Freunden. Doch seine Partnerin und seine zwei Kinder sind bereits ganz in seiner Nähe. "Auf geht es ins Abenteuer Dschungel. Ich bin gespannt, was uns erwartet und freue mich auf jeden Moment", schreibt Caroline Steinhof, Timurs Verlobte, auf Instagram zu einer Bilderreihe, die die kleine Familie am Flughafen zeigt.

Für Timur dürfte damit einer seiner größten Wünsche in Erfüllung gehen. Denn noch bevor der GZSZ-Star seine Reise in den australischen Urwald antrat, hatte er gegenüber RTL geäußert: "Meine Familie ist für mich das Wichtigste und steht an erster Stelle. Mein größter Wunsch ist es daher, dass sie, Caro und meine Kinder, immer in meiner Nähe sind – auch in Australien. Denn ich kann es kaum erwarten, sie direkt nach der Show wieder in meine Arme schließen zu können."

Nicht nur die Mitglieder von Timurs Familie sind große Fans des 35-Jährigen, auch die Promiflash-Leser können von der TV-Bekanntheit nicht genug bekommen. Wie aus der aktuellen Umfrage hervorgeht, konnte er sich einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer erkämpfen – und das bereits zum wiederholten Male! Weniger gut schneidet hingegen Alessia Herren (23) ab. Die Sommerhaus-Kandidatin erhielt gerade einmal 15 von insgesamt 1.623 Stimmen. Ob sich das im Laufe des Tages ändern wird?

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Caroline Steinhof im August 2024

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

