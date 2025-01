Tag fünf: Dieser Dschungelcamper hat eure Herzen erobert

Ganze fünf Tage verbringen die deutschen Stars und Sternchen nun schon im Dschungelcamp – und der eine oder andere hat schon für so manches Spektakel gesorgt. Doch neben den Kandidaten, die bereits den Groll der Fans auf sich gezogen haben, stellte sich vor allem einer als deutlicher Favorit heraus: Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 28. Januar, 19.13 Uhr] hervorgeht, konnte Timur Ülker (35) die Herzen der Zuschauer erobern. 355 (21,9 Prozent) von insgesamt 1.623 Lesern betiteln den Schauspieler als ihren aktuellen Dschungel-Liebling.

Doch auch Lilly Becker (48) scheint bei den Reality-TV-Liebhabern gut anzukommen. Das Model ist ihrem Mitstreiter mit 273 Stimmen (16,8 Prozent) dicht auf den Fersen. Ebenso Maurice Dziwak (26), den insgesamt 232 Leser als aktuellen Favoriten sehen. Ganz anders sieht es für Dschungelcamperin Alessia Herren (23) aus. Die Tochter von Willi Herren (✝45) ist bei den Promiflash-Lesern aktuell am unbeliebtesten. Gerade einmal 15 Zuschauer sehen sie als ihren Favoriten. Damit stößt sie den bisherigen unbeliebtesten Dschungelcamper von seinem Platz: Gestern war es Sam Dylan (33), der von den Lesern als nervigster Star in Down Under abgestempelt wurde.

Ob sich Alessia wohl mit ihrem Verhalten in der gestrigen Dschungelprüfung auf den letzten Platz auf der Beliebtheitsskala katapultiert hat? Die 23-Jährige sollte gestern an der Seite von Sam in einer Prüfung beweisen, was in ihr steckt – vergeblich. Ihre Angst vor vermeintlich versteckten Tieren machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Lediglich einen Stern konnten die zwei in der Prüfung ergattern. Doch auch dieser ging ihnen wieder verloren, als Sam kurz vor dem Ende die magischen Worte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen hatte und die Prüfung damit vorzeitig abbrach – zum dritten Mal in Folge.

RTL Timur Ülker, Dschungelcamper 2025

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

