Henrik Stoltenberg teilt Details zu seiner neuen Beziehung

Erst gestern postete Henrik Stoltenberg (28) im Netz Fotos, die auf eine neue Liebe in seinem Leben schließen lassen. Nun meldet sich der Realitystar erneut auf Instagram bei seinen Fans und verrät, dass er sein Liebesglück ursprünglich für sich behalten wollte. "Doch ich habe mich umentschieden – denn zum ersten Mal seit langer Zeit bin ich bedingungslos glücklich. Es fühlt sich einfach unglaublich an, wenn zwei Seelen aufeinandertreffen, die füreinander bestimmt sind", schwärmt Henrik jedoch unter einigen neuen Turtel-Pics über seine Beziehung.

Dass die hübsche Blondine für den Ex von Paulina Ljubas (28) bestimmt ist, wusste er schon beim allerersten Aufeinandertreffen, wie er weiter verrät: "Bereits beim ersten Treffen spürte ich eine gigantische Verbindung. Ich folgte diesem Gefühl, und jetzt schwebe ich endlich auf Wolke sieben!" Das Glück, das er nun mit der neuen Dame an seiner Seite spüre, wünscht der 28-Jährige auch seinen Followern.

Wer seine neue Freundin ist, wollte Henrik bisher nicht verraten. Jedoch braucht er das auch gar nicht: Bei einem genaueren Blick auf die Kommentarspalte des Posts fällt der Kommentar einer Userin besonders auf. Denn es ist der einzige Follower-Kommentar, auf den der TV-Star mit mehreren roten Herz-Emojis reagiert. Und tatsächlich handelt es sich bei der Userin um Henriks Freundin – daran lässt sie keinen Zweifel. Die junge Dame, namens Liv Mainardy, postete das gemeinsame Foto nämlich ebenfalls in ihre Story. Ansonsten gibt die Blondine aber nicht mehr in ihrem Profil preis: Lediglich, dass sie in Wiesbaden wohnt und im Digital Marketing aktiv ist.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und seine Freundin Liv, Januar 2025

Instagram / liv.mrdy Liv Mainardy, Freundin von Henrik Stoltenberg

