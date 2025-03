Wirre Story: Henrik Stoltenbergs Zustand beunruhigt Fans

Was ist mit Henrik Stoltenberg (28) los? In seiner Instagram-Story macht der Realitystar einen besorgniserregenden Eindruck auf seine Fans. Oberkörperfrei taumelt der Blondschopf durchs Bild – sein Blick wirkt wirr. Mit seinen Händen macht Henrik fragwürdige Gesten und fasst sich unter anderem ungeniert in den Schritt. Bei einigen Zuschauern scheinen daher offenbar die Alarmglocken zu läuten. "Ohje, was ist denn bei dir los in der Story? Geht es dir gut?", wundert sich ein beunruhigter Fan.

Ein anderer Betrachter der Social-Media-Story schließt sich an und meint: "Ich habe genau dasselbe gedacht, als ich seine Story gesehen habe. Irgendwie wirkt er wirr." Dabei schien es in den vergangenen Monaten, als ob Henrik rundum glücklich ist. Anfang des Jahres machte er seine Beziehung zu der Influencerin Liv Mainardy offiziell. Anschließend teilte der Love Island-Star mit der Blondine einige verliebte Schnappschüsse.

Henrik stand in den vergangenen Jahren mehrfach im Mittelpunkt der Medien. Vor rund zwei Jahren machte er Schlagzeilen, weil er wegen rechtsextremistischer Parolen und rassistischer Aussagen vor Gericht verurteilt wurde. 2023 überraschte der Reality-TV-Teilnehmer mit einer Beziehung zu einem Mann, nachdem er sein Outing am 1. April 2022 vorgespielt hatte. Doch die Liebe zu Daniel Wiese war offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Mai 2024 gab er die Trennung von seinem Ex-Partner bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und seine Freundin Liv, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg

Anzeige Anzeige

Anzeige