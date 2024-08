"Exklusiver Content": Henrik Stoltenberg hat jetzt OnlyFans

Henrik Stoltenberg (27) beschreitet neue Wege – der ehemalige Love Island-Teilnehmer versucht sein Glück jetzt bei OnlyFans! Dort bietet er "exklusive, nie zuvor gesehene Inhalte" für seine Follower an, wie es in seiner Beschreibung auf der Plattform heißt. Auch in seiner Instagram-Story macht er fleißig Werbung für seinen heißen Content. "Kommt mit auf die Reise, es ist auf jeden Fall sehr wild und das sollte man nicht verpassen", schwärmt der Realitystar und fügt hinzu: "Ich hätte nicht gedacht, dass das so durch die Decke gehen wird!"

Auf seiner "Meisterreise" nimmt der 27-Jährige seine Follower täglich mit durch sein Leben im Netz. Dabei versorgt er seine Fans poetischen Sprüchen, motivierenden Worten und spirituellen Einblicke. "Es geht um die Reise zu sich selbst – zu seinem wirklichen Ich", erklärt Henrik. Und jetzt geht es bei seiner Reise weiter auf die Plattform OnlyFans, wo sich seine Fans auf neuen Content freuen können.

Auch zu seiner Trennung von seinem Ex-Freund Daniel vor wenigen Monaten findet Henrik immer wieder starke Wörter in seiner Instagram-Story. "Harte Zeiten oder Sachen, die ihr gerade durchmacht und euch im Moment echt scheiße fühlt... Es ist gut so, dass es so ist", offenbarte er. Der Student sieht solche Dinge als Aufgaben des Lebens, die einem die eigenen Baustellen aufzeigen und die man lösen müsse. "In ein paar Monaten, wenn du es geschafft hast, das zu besiegen, wirst du dich riesig fühlen", erklärte er seiner Community.

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und sein Freund Daniel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch den exklusiven Inhalt von Henrik auf OnlyFans anschauen? Ja, das will ich unbedingt sehen! Nee, das werde ich nicht unterstützen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de