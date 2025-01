Offiziell: Henrik Stoltenberg ist wieder frisch verliebt

Henrik Stoltenberg (28) meldet sich mit süßen Neuigkeiten bei seinen Fans: Der einstige Love Island-Star ist wieder in festen Händen. "Crazy in Love" – ein Songzitat der Sängerin Beyoncé, schreibt er zu einer Reihe von Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf Instagram, die ihn zusammen mit seiner neuen Partnerin zeigen. Gemeinsam posiert er mit der Blondine vor einem Spiegel, beide strahlen dabei übers ganze Gesicht. Auf einem zweiten Foto geben sie sich einen leidenschaftlichen Kuss. Das Gesicht der Frau erkennt man auf den Fotos nicht richtig – auch den Namen seiner neuen Freundin behält Henrik für sich.

In kürzester Zeit füllt sich die Kommentarspalte des Beitrags. Während viele der Reality-TV-Bekanntheit und der neuen Frau an seiner Seite viel Glück wünschen, sind einige Fans auch verwirrt. Zuletzt war Henrik mit einem Mann liiert – dass er sich bezüglich des Geschlechts nicht festlegt, ist wohl eine neue Info für seine Community. "Ach, jetzt doch wieder hetero?", fragt ein Nutzer, worauf ein anderer scheinbar genervt antwortet: "Schon mal was von Bisexualität gehört? Oder Liebe einfach?" Während noch heiß diskutiert wird, ob der "Ausflug zum anderen Ufer" etwa doch nur eine PR-Masche war, um sein "Image aufzupolieren", stellt sich ein Follower schon eine ganz andere Frage: "Warum sagt keiner, dass sie aussieht wie Sandra? Ist sie das?" Tatsächlich erinnert die Frau ein wenig an Henriks ehemalige Love Island-Flamme Sandra Janina (25).

Seine Vorliebe für Blondinen zeigte sich auch in Henriks vergangener Beziehung. Mit Daniel Wiese kam die TV-Bekanntheit im Dezember 2023 zusammen. Es war das erste Mal, dass er sich öffentlich outete. Von langer Dauer war das Glück der beiden Männer aber nicht. Knapp fünf Monate später gaben sie ihre Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg

Anzeige Anzeige

Anzeige