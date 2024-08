Gibt es ein Liebes-Comeback bei Henrik Stoltenberg und Ex?

Henrik Stoltenberg (27) und Daniel Wiese haben sich im Mai getrennt. Seitdem ist es ruhig um den Love Island-Star und den Moderator geworden. Gibt es vielleicht noch mal die Chance auf ein Liebes-Comeback? Gegenüber Promiflash verrät Daniel: "Henrik ist ein wunderbarer Mann! Man muss ihn halt richtig kennenlernen und Dinge verstehen, warum sie so gelaufen sind. Aktuell ist das schwierig!" Falls sich die beiden noch mal zusammenraufen sollten, würde Daniel seine Liebe gern privat halten: "In jedem Fall werde ich meine Beziehung nach Möglichkeit nie wieder öffentlich mitteilen."

Kontakt hat das Ex-Paar aktuell schon, wie Daniel im Promiflash-Interview zugibt: "Henrik war letztens in Hamburg, er hat mich hier überrascht." Beide hatten ein "tolles Wochenende": "Dates, Hamburger Dom, es ging einiges." Auch Henriks Familie, mit der sich Daniel sehr gut versteht, hat ihren Ex-Schwiegersohn in spe besucht. "Es hat viel aufgewühlt, aber nur positiv! Wir vermissen uns weiterhin sehr und haben seitdem wieder guten Kontakt", erzählt Daniel.

Im Falle eines Comebacks müsste Daniel auch mit Henriks neuem Geschäftsmodell klarkommen – der Ex von Paulina Ljubas (27) ist nämlich seit einigen Wochen auf OnlyFans aktiv. "Kommt mit auf die Reise, es ist auf jeden Fall sehr wild und das sollte man nicht verpassen", verkündete Henrik in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich hätte nicht gedacht, dass das so durch die Decke gehen wird!" Auf der Erotikplattform bietet Henrik "exklusive, nie zuvor gesehene Inhalte" an.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und sein Freund Daniel

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im September 2022

