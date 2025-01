Zuschauerrekord: Das Dschungelcamp ist so beliebt wie nie

Im Dschungelcamp steht bereits Tag sechs an – und so langsam geht unter den Kandidaten die Post ab. Allen voran Sam Dylan (33), Alessia Herren (23) und auch Maurice Dziwak (26) sorgen zunehmend für Stress. Die Zuschauer scheinen dies zu lieben und schalten in diesem Jahr deshalb besonders gerne ein. Laut DWDL dominiert die Realityshow wie noch nie zuvor und erreicht einen Staffel-Bestwert: So waren zur Primetime rund 4,14 Millionen dabei, als es im Camp um die Regelverstöße und die Auto-Prüfung von Sam, Alessia und Lilly Becker (48) ging. Zur ersten Dschungel-Folge schalteten im Vergleich nur vier Millionen Menschen ein.

Am gestrigen Tag im australischen Dickicht wurde es für die Camper ziemlich ungemütlich. So wurden über 50 Regelverstöße – darunter Nickerchen tagsüber und das Zigarettenrauchen der anderen Teilnehmer – festgestellt. Deshalb mussten die Stars ihre Luxusartikel abgeben. Lediglich Jürgen Hingsen (67) durfte aus gesundheitlichen Gründen sein Kopfkissen behalten. Auch Maurice durfte weiterhin etwas bei sich haben: den Stoffhasen seines Sohnes. Diesen musste der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer allerdings kurze Zeit später unter Tränen im Dschungel-Telefon abgeben. Der Grund: Sam hatte beim Abgeben seiner Luxusstücke geschummelt und ein Teil seines Make-ups behalten.

Doch es gab auch gute Nachrichten – so konnten bei der Dschungel-Prüfung am Dienstag die ersten Sterne der diesjährigen Staffel ergattert werden. Sam, Alessia und Lilly holten bei dem Dschungel-Prüfungsklassiker "Der große Preis von Murwillumbah" alle zehn möglichen Sterne. Sam muss heute wieder zur Prüfung, genauso wie die Ex-Frau von Boris Becker (57) – neu bei der Challenge dabei ist Yeliz Koc (31).

Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

Die Dschungelcamp-Stars 2025

