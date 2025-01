Endlich Sterne: Dschungelcamper meistern die Dreierprüfung

An Tag fünf geht es für die Dschungelcamper erstmals zu dritt in eine Prüfung. Alessia Herren (23), Lilly Becker (48) und Sam Dylan (33) stellen sich dem "Großen Preis von Murwillumbah". Die Regeln sind altbekannt, denn die Prüfung ist ein Klassiker: In einem Auto müssen die drei auf Zeit durch einen Parcours und Sterne sammeln, dabei sieht einer nichts, einer hört nichts und einer darf nicht sprechen. Aber schafft es das Trio nach den bisherigen Prüfungspleiten endlich, Sterne zu holen? Sie können! Dank der Zusammenarbeit schaffen sie es, zehn Sterne zu ergattern. Glücklich ruft Alessia: "Ihr habt nicht an mich geglaubt, ihr dachtet, ich kann nicht Autofahren." "Es tat noch nie so gut, nichts zu sagen", freut sich auch Sam. Die Freude ist groß und das sicher auch im Camp, denn endlich gibt es etwas zu essen.

Die Prüfung schien allerdings pures Chaos zu sein, denn in aller Ruhe konnten Lilly, Sam und Alessia die Prüfung nicht bewältigen. Vor allem Lillys Stimme schoss regelmäßig in die Höhe. Die Fans fühlten sich aber bestens unterhalten. Bei Instagram sammeln sich auf dem Account der Show belustigte Kommentare. "Mit Abstand eine der besten und lustigsten Prüfungen in dem ganzen Format", lacht ein User. Ein anderer meint: "Ich kann nicht mehr! Jedes Jahr die beste Prüfung." Von Lilly sind die meisten allerdings eher genervt: "Lilly übertreibt es etwas..." und "Sorry, aber Lilly geht überhaupt nicht" lauten nur zwei Kommentare.

Damit dürfte vor allem Lilly besänftigt sein. Die Ex von Boris Becker (57) war nämlich zuvor vor allem auf Sam nicht besonders gut zu sprechen. Der Realitystar wurde bisher in jede Prüfung gewählt – und versagte jedes Mal. Nicht, dass er keine Sterne sammelte. Er brach jede Prüfung aus Angst mit dem Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ab. Nach dem dritten Mal platzte Lilly der Kragen. "Ich finde das echt eine Frechheit nach dreimal. Warum bist du hier? Warum machst du mit?", ärgerte sich das Model im Dschungeltelefon.

RTL Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

