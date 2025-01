Jürgen Hingsen will nach dem Dschungelcamp heiraten

Jürgen Hingsen (67), ehemaliger Weltrekordhalter im Zehnkampf, hat große Nachrichten verkündet: Er und seine langjährige Partnerin Francesca Elstermeier möchten heiraten. Derzeit befindet sich der 67-Jährige im australischen Dschungelcamp, doch die Pläne für eine Hochzeit stehen schon fest. "Ja, natürlich wollen wir heiraten, aber bislang war nie der richtige Zeitpunkt", erklärte der Ex-Sportler im Interview mit Bunte. Nach seiner Rückkehr aus Australien soll es nun in einem kleinen, privaten Kreis so weit sein. Bereits seit 2005 ist der frühere Leistungssportler mit der Kosmetikexpertin liiert.

Für das Paar war der Weg zu ihrem gemeinsamen Liebesglück nicht immer einfach. Francesca erzählte, dass vor allem die Anfangszeit ihrer Beziehung von Herausforderungen geprägt war. "Unsere Kinder waren nicht sofort begeistert, als wir uns kennenlernten", gab sie offen zu. Dennoch hielt die Liebe zwischen den beiden allen Widerständen stand. Rückblickend schwärmte Jürgen: "Francesca ist mein Ruhepol, meine Säule, meine Beraterin." Auch Konflikte gehen die beiden stets mit Bedacht an: Während sie sich bei Unstimmigkeiten eher zurückzieht, legt der ehemalige Olympionike besonderen Wert auf Harmonie, wie Francesca verriet.

Ihren ersten Kuss, so erinnerte sich Jürgen, wird er nie vergessen: "Das ging durch sämtliche Abteilungen meines Hirns und Körpers." Dieses Kribbeln sei auch bei Francesca damals sofort da gewesen: "Er ist für mich der Tollste, mein Held." Trotz vieler gemeinsamer Jahre scheint die Liebe der beiden ungebrochen. Abschließend betonte die Braut in spe: "Eine Hochzeit muss nicht groß sein – Hauptsache, sie kommt von Herzen." Für den ehemaligen Sportler gehört Francesca längst zu seinem Leben: "Ich nenne sie überall meine Frau", verriet er in dem Interview – und bald wollen die beiden diesen Titel auch offiziell machen.

Anzeige Anzeige

RTL Jürgen Hingsen, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Hingsen im Oktober 2020

Anzeige Anzeige