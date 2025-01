Fehlt den neuen Dschungelcampern etwa der nötige Kampfgeist?

Das Warten hat endlich ein Ende! Am Freitag lief die erste Folge vom Dschungelcamp im Fernsehen. Natürlich verfolgten auch einige Ex-Teilnehmer die ersten Stunden des neuen Urwald-Casts. In der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" ist unter anderem Georgina Fleur (34) zu Gast. Die Reality-TV-Bekanntheit hat eine klare Meinung zu ihren Nachfolgern. "Mir hat auch auf jeden Fall der Kampfgeist von fast jedem gefehlt. [...] Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die nicht mal ein bisschen Gas geben. Wir sind im Dschungelcamp, da muss man schon ein bisschen was leisten", resümierte sie.

Nur wenige Stars haben bei der gefürchteten Essensprüfung abgeliefert. Einer von ihnen hat die servierten Speisen nicht einmal angerührt, sondern direkt dankend abgelehnt – und zwar Jürgen Hingsen (67). Mario Basler (56) kann das verstehen und nimmt ihn in Schutz. "Ich kann das nachvollziehen. Ich würde gar nichts essen und das von vornherein ablehnen", stellte der einstige Fußballspieler klar. Die Moderatorin Angela Finger-Erben (44) warf belustigt ein: "Also du bist der Jürgen?", woraufhin Mario noch einmal betonte: "Ich würde weder was essen noch was trinken. Ich verstehe, wenn einer das nicht macht."

Im Camp steht bereits die erste Dschungelprüfung in den Startlöchern, die von einem Star alleine beschritten werden muss. Die Zuschauer riefen fleißig an und entschieden letztendlich, welchem Promi die Ehre zuteilwird. Am Ende entschied es sich zwischen Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23). "Von unseren Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt wurde Sam!", verkündete Sonja Zietlow (56) schlussendlich. Dem Gesicht des Realitystars nach zu urteilen, gefiel ihm diese Entscheidung überhaupt nicht.

RTL Jürgen Hingsen, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

