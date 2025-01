Nachfolger steht fest: Er wird neuer Cheftrainer beim BVB

In der vergangenen Woche entschied sich Borussia Dortmund dazu, seinen Trainer Nuri Şahin (36) nach einer bisher katastrophalen Saison zu entlassen. Bereits kurze Zeit später brodelte die Gerüchteküche heftig, wer sein Nachfolger werden wird – große Namen wie Ralf Rangnick oder Niko Kovač (53) standen im Raum. Und letzterer hat das Rennen gemacht, wie der Verein der ersten Fußballbundesliga nun auf Instagram verkündet. "Herzlich willkommen beim BVB, Niko! Der BVB hat die Position des Cheftrainers neu besetzt. Niko Kovač wird die Mannschaft am kommenden Sonntag – einen Tag nach dem Bundesligaspiel in Heidenheim – übernehmen", heißt es in dem Statement.

Niko erhält fürs Erste einen Vertrag bis zum Juni 2026. Neben ihm werden auch sein Bruder und Ex-BVB-Profi Robert Kovač sowie Filip Tapalović als Co-Trainer zu den Schwarzgelben dazustoßen. Viele Fans rechneten bereits mit der Verpflichtung des Trainers, der schon Vereine wie den FC Bayern München oder AS Monaco trainierte. Dennoch sind die Anhänger des Bundesligisten noch eher gemischter Meinung. "Der Anfang vom Ende", sagt beispielsweise ein User voraus und erhält dafür viel Zuspruch. Doch viele andere möchten dem 53-Jährigen eine Chance geben. "Meine Fresse, gebt dem Mann doch erstmal eine Chance! Herzlich willkommen beim geilsten Club der Welt, Niko!", erklärt ein Unterstützer motiviert.

Niko ist derweil bereits voll auf seinen neuen Job in Dortmund fokussiert. "In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten", ließ der gebürtige Berliner verlauten. Wichtig für den BVB sei es nun, wieder an Konstanz zu gewinnen. Gestern könnte der Startschuss dafür gefallen sein: Unter dem Übergangstrainer Mike Tullberg siegten die Spieler um Emre Can (31) und Julian Brandt (28) mit einem 3:1 in der Champions League gegen den FC Shakhtar Donetsk.

Getty Images Niko Kovač,Trainer

Getty Images Julian Brandt, Borussia-Dortmund-Spieler

