Sam Dylans Prüfungsflaute: Dschungel-Fans fordern neue Regel

Mit seinen Auftritten in den Prüfungen des Dschungelcamps sorgt Sam Dylan (33) bei den Zuschauern nicht für Begeisterung. Die ersten drei Challenges brach der Sommerhaus-Gewinner ab und kehrte ohne Sterne zu seinen Mitstreitern zurück. Auf dem Instagram-Account der Show sprachen sich deshalb nun einige Fans für eine Strafe aus. "Neue Regeln erforderlich: Wer dreimal eine Prüfung abbricht, muss das Camp verlassen und sollte weniger Geld bekommen", forderte ein User. In einem anderen Kommentar hieß es: "Dafür müsste RTL ihn rauswerfen!"

Nicht nur die Fans vor den Bildschirmen scheinen genug von Sam zu haben. Nachdem der Influencer zum dritten Mal ohne Beute ins Camp zurückgekehrt war, geriet eine Diskussion über die Bettenverteilung und die Nachtwache aus dem Ruder. Lilly Becker (48) ermahnte ihren Kollegen daraufhin, still zu sein. "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es. Mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen", regte sich der 33-Jährige daraufhin auf. Edith Stehfest war in der Fehde auf der Seite der Ex-Frau von Boris Becker (57): "Ich verstehe Lillys Unmut. Die absolut stärkste Position ist nicht, wenn man dreimal die Prüfung abbricht."

Inmitten der herben Kritik kann sich Sam auf einen Unterstützer verlassen: Sein Freund Rafi Rachek (35) widersprach in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" dem Vorwurf, dass sein Partner die Prüfungen absichtlich verliere, um für Drama zu sorgen. "Ich kenne ihn am besten. Ich weiß, dass er sehr große Panik vor allem hat, was da im Dschungel ist. Ich wünsche mir für die nächsten Tage, dass er diesen Schalter umlegt. [...] Sam hat Angst und Panik. Das ist nicht gespielt", machte der Rettungssanitäter deutlich.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

