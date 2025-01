TikTok-Star Fabian Arnold rechnet mit den sozialen Medien ab

Fabian Arnold (28), bekannt als einer der erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars, hat eine drastische Entscheidung getroffen: Der Influencer hat sich komplett von TikTok verabschiedet, wo seine Community immerhin 2,2 Millionen Follower umfasst. Im Gespräch mit RTL erklärt der 28-Jährige, dass der Bruch mit der Plattform alles andere als leicht gewesen sei: "Es hat sich natürlich irgendwie wieder wie ein kompletter Rückschritt angefühlt", gibt Fabian zu. Dennoch sei dieser Schritt für ihn notwendig gewesen, nachdem er erkannt habe, welchen Einfluss die sozialen Medien auf ihn und die Gesellschaft haben. Seit 2022 lebt der gelernte Finanzfachmann in Los Angeles, wo er sich mittlerweile als Model, Schauspieler und Fitness-Content-Creator einen Namen gemacht hat.

Auch in Hollywood läuft es für Fabian inzwischen so richtig rund. Er konnte sich eine Rolle im US-amerikanischen Film "Big Rage" sichern und hat mit Jason Weinberg, dem Manager von Stars wie Orlando Bloom (48) und Demi Moore (62), einen der einflussreichsten Agenten Hollywoods an seiner Seite. Trotz seiner jüngsten Erfolge warnt der ehemalige TikTok-Star jedoch eindringlich vor den negativen Auswirkungen der sozialen Medien. Er beobachtet, wie viele Nutzer versuchen, einem bestimmten Idealbild zu entsprechen: "Jeder möchte so sein wie alle anderen. Es gibt ja ein ganz klares Muster auf Social Media", erklärt Fabian. Dieses äußere sich in Tänzen, Outfits oder selbst in der Einrichtung von Wohnungen und habe weitreichende Konsequenzen für das Selbstbild vieler Menschen.

Fabians Entscheidung, die Welt der sozialen Medien hinter sich zu lassen, zeigt eine erfrischende Umorientierung in seinem Leben. Ursprünglich stammt er aus Köln, wo er bereits früh seine Leidenschaft für Fitness und Mode entdeckte. Sein Umzug nach Los Angeles markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere – weg vom Content-Creator hin zum Schauspieler. In Interviews hat er immer wieder betont, wie wichtig Authentizität für ihn ist. Fabian ist überzeugt, dass sein Neuanfang auch anderen Mut machen kann, ihr Leben bewusster zu gestalten und sich nicht von den unrealistischen Maßstäben der digitalen Welt beeinflussen zu lassen.

Instagram / fabianxarnold Fabian Arnold, deutscher Influencer

Instagram / fabianxarnold Fabian Arnold, deutscher Webstar und Schauspieler

