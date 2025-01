Cardi B hat Angst, dass ihre Kinder nicht erfolgreich werden

Cardi B (32) hat offen über ihre Ängste als Mutter gesprochen. In einer Instagram-Story enthüllte die Rapperin am Mittwoch ihre Sorgen, ihren drei Kids könne es durch das Aufwachsen mit finanziell erfolgreichen Eltern am inneren Antrieb fehlen. "Meine größte Angst ist, dass meine Kinder keinen Ehrgeiz haben", schrieb sie. Dabei betonte Cardi, es sei ihr nicht wichtig, welchen Weg ihre Sprösslinge wählen, solange sie ihr Ziel mit Leidenschaft verfolgen: "Es ist mir total egal – mach eine Milliarde Dollar damit!"

Cardi teilt drei Kinder mit ihrem Noch-Ehemann, dem Rapper Offset (33) – darunter Tochter Kulture (6), Sohnemann Wave (3) und ein vier Monate altes Baby, dessen Name noch unbekannt ist. Ihre Trennung von Offset hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt, doch trotz der Spannungen zwischen den beiden scheint das Wohl und die Zukunft ihrer Kinder für Cardi an oberster Stelle zu stehen. Erst kürzlich enthüllte die "Bodak Yellow"-Interpretin auf X, dass sie monatlich fast drei Millionen Euro für das Wohl ihrer Familie ausgibt und erntete damit Vorwürfe zu ihrem extravaganten Lebensstil.

Dass sich Cardi um die Zukunft ihrer Kinder Sorgen macht, ist kein Wunder – sie hatte es selbst nicht immer leicht und macht kein Geheimnis aus ihrer Lebensgeschichte. Die 32-Jährige wuchs in dem New Yorker Problemviertel Bronx auf und heuerte schon als junge Frau bei einem Stripklub an. Mit dem Strippen habe sie versucht, der Armut zu entkommen, sie wurde aber schnell in kriminelle Machenschaften verwickelt. Gemeinsam mit Kolleginnen setzte sie Kunden unter Drogen und raubte sie aus. Cardis Geschichte wurde mit dem Film "Hustlers" sogar mit Jennifer Lopez (55) in der Hauptrolle verfilmt.

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

Getty Images Der "Hustlers"-Cast Keke Palmer, Cardi B, Jennifer Lopez, Constance Wu und Lili Reinhart

