Bei Cardi B und Offset ist von Frieden jetzt doch keine Spur

Eigentlich hieß es, dass bei Cardi B (32) und Offset (33) langsam Frieden einkehre. Doch jetzt entbrennt bei dem Ex-Paar ein neuer Streit auf X. Der Rapper wirft der Mutter seiner Kinder unter anderem vor, sich lieber auf andere Männer zu konzentrieren, als darauf, den Familienfrieden zu wahren. Das lässt Cardi nicht auf sich sitzen und schießt direkt zurück. "Also zu daten, weil ich Single bin, heißt, ich kümmere mich nur um Schw*nze? Du hörst dich wie ein Dummkopf an... [Du] tust so, als wärst du nett, nachdem du von Anfang an gemacht hast, was du willst", wettert die Musikerin und fügt hinzu: "F*ck dich und unterschreib die Papiere – heute!"

Hier ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Für viele Fans ist der erneute Streit aber sicher verwunderlich, denn erst am vergangenen Wochenende feierten Cardi und Offset zusammen seinen 33. Geburtstag. Und vor allem die dreifache Mutter ließ es dabei wohl richtig krachen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich twerkend und wild feiernd. Kurz danach zeigte sie sich im Netz versöhnlich und erklärte in einem Live-Video: "Wir streiten nicht. Wir reden nicht wirklich miteinander. Ich denke, wir kommen an den Punkt, an dem wir wirklich gesundes Co-Parenting betreiben." Das klang eher so, als würde zwischen dem Noch-Ehepaar Ruhe einkehren.

Genug Streitpotenzial schien es in der Ehe von Cardi und Offset aber durchaus zu geben. Die Scheidung reichte die 32-Jährige im August ein – und das schon zum zweiten Mal und noch vor der Geburt ihres dritten Kindes. Nur wenige Stunden zuvor gab es Gerüchte, Offset sei seiner Partnerin fremdgegangen, nachdem er mit einer fremden Frau in einem Casino gesehen wurde. Das dementierte er aber vehement. "Sehe ich aus wie jemand, der seine Frau draußen in der Öffentlichkeit betrügt?", rechtfertigte er sich bei Instagram. Das war auch nicht das erste Mal, dass Fremdgehspekulationen die Ehe der beiden Hip-Hop-Stars überschatten.

Getty Images Cardi B im September 2024

Getty Images Cardi B und Offset

