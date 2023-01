100.000 Euro: Das plant Djamila Rowe jetzt mit ihren Kindern

Was wird sie mit der stolzen Gewinnsumme machen? Die Visagistin Djamila Rowe (55) konnte sich im großen Finale gegen ihre Mitstreiter Gigi Birofio und Lucas Cordalis (55) durchsetzen. Das macht sie auch zur glücklichen Gewinnerin der 100.000 Euro Preisgeld dieser Staffel. Mit dieser Summe lassen sich einige Herzenswünsche der Dschungel-Queen erfüllen. Einer davon ist eine gemeinsame Reise mit ihren Kindern!

"Mein Plan ist es, mit beiden Kindern nach New York zu fliegen. In ein richtig schönes Hotel, wo wir mal nicht darauf achten müssen, ob das jetzt drei, vier oder fünf Sterne hat", erzählt Djamila in der Pressekonferenz mit RTL. Ihren Nachwuchs beschreibt die Dschungel-Königin als bescheiden. Trotzdem wolle sie ihren Kids jeweils einen zusätzlichen Herzenswunsch mit dem Preisgeld erfüllen.

Djamilas Sohn Jeremy teilte erst kürzlich heftig gegen Lucas Cordalis aus, da dieser sich öffentlich negativ über die Vergangenheit seiner Mutter im Heim äußerte. "Da dachte ich mir: So ein ekelhafter Mensch. Dafür hätte er eigentlich eine Schelle verdient", wetterte Jeremy im RTL Gespräch.

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe bei ihrer letzten Dschungelprüfung

