Eindeutig: Dieser Dschungelcamp-Star soll als Erster gehen

Ab heute rufen die Zuschauer nicht mehr an, um einen Dschungelcamp-Teilnehmer in eine Prüfung zu schicken. Alle Anrufe, die heute eingehen, werden dem Promi angerechnet. Der Camper mit den wenigsten Anrufen muss seine Siebensachen packen und hat keine Chance mehr auf die Dschungelkrone. Wie eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 31. Januar, 17:32 Uhr] jetzt zeigt, gibt es einen Star, den die Fans nicht länger sehen wollen. Von insgesamt 2.212 Lesern stimmten 806 gegen Edith Stehfests Verbleib im Dschungel. Das entspricht 36,4 Prozent. Hinter der Sängerin reiht sich Jürgen Hingsen (67) ein. Der Ex-Sportler kassierte 488 Stimmen. Das bedeutet, 22,1 Prozent aller Leser wollen, dass er das Feld räumt.

Aber wer kann sich aktuell noch in Sicherheit wiegen? Die wenigsten Promiflash-Leser stimmten für Timur Ülker (35). Der GZSZ-Star hat sich offenbar schon einen festen Platz im Herzen der Zuschauer gesichert. Nur ein paar mehr Stimmen bekam Pierre Sanoussi-Bliss. Gerade einmal 1,9 Prozent wollen den Schauspieler aus dem Camp haben. Auch Maurice Dziwak (26) und Anna-Carina Woitschack (32) erhielten verhältnismäßig wenig Stimmen. Im guten Mittelfeld stehen bisher unter anderem Alessia Herren (23), Lilly Becker (48), Nina Bott (47) und Jörg Dahlmann (66). Yeliz Koc (31) und Sam Dylan (33) sollten in der heutigen Folge noch einmal Gas geben – so richtig scheinen sie die Fans noch nicht überzeugt zu haben.

In der heutigen Dschungelprüfung muss Sam noch einmal unter Beweis stellen, was in ihm steckt. "Sam, du warst jetzt so häufig bei den Dschungelprüfungen, die Vögel imitieren schon deinen Schrei", scherzte Sonja Zietlow (56) bei der Verkündung, wen die Zuschauer noch einmal leiden sehen wollen. Dass der Realitystar so häufig hintereinander in eine Prüfung gewählt wurde, scheint allmählich auch die Fans der TV-Show zu nerven. "Sam wurde doch nun wirklich genug bestraft. Warum gibt es keine Regel, dass, wenn eine Person in der Prüfung ist, diese am nächsten Tag nicht noch mal gewählt werden kann? Das wäre abwechslungsreicher – ist doch jedes Jahr dasselbe, dass sich die Zuschauer auf eine Person einschießen", ärgerte sich ein Nutzer auf Instagram.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer der 18. Staffel

RTL Sam Dylan bei der Dschungelprüfung an Tag sechs, Januar 2025

