Welcher Dschungelcamper soll als Erster nach Hause fliegen?

Es ist Halbzeit im Dschungelcamp! Am vergangenen Freitag wurde die erste Folge der beliebten TV-Show ausgestrahlt. Seither riefen die Zuschauer fleißig für den Teilnehmer an, den sie in der Dschungelprüfung sehen wollten – das hat jetzt ein Ende! Wer ab heute Abend die Telefonleitungen zum Glühen bringt, verschafft seinem Favoriten eine Chance auf die heiß begehrte Dschungelkrone – der mit den wenigsten Anrufen fliegt raus. Um den Sieg kämpfen aktuell noch alle Stars: Timur Ülker (35), Yeliz Koc (31) und Lilly Becker (48) bewiesen bereits, dass sie sich einen Platz in den Zuschauer-Herzen sichern konnten. Weniger gut sieht es aktuell für Jürgen Hingsen (67) aus. Alessia Herren (23), Maurice Dziwak (26) und Pierre Sanoussi-Bliss haben die Fans auch auf dem Schirm. Wie steht es um Nina Bott (47), Anna-Carina Woitschack (32), Jörg Dahlmann (66), Edith Stehfest und Dschungelprüfungskönig Sam Dylan (33)? Jetzt sind die Zuschauer gefragt: Welchen Promi wollt ihr schnellstmöglich aus dem Dschungelcamp haben?

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage geht hervor, wen die Fans auf keinen Fall nach Hause schicken wollen. Von insgesamt 1.244 Lesern sehen 430 Lilly an der Spitze. Umgerechnet 34,6 Prozent sind also der Meinung, das Model habe den Sieg inklusive der Dschungelkrone und dem Preisgeld von 100.000 Euro am meisten verdient. Ob sich das in den kommenden Tagen wohl ändern wird? Wer ab heute die meisten Anrufe erhält, sichert sich seinen Platz im Dschungelcamp.

Für Sam hieß es gestern Abend das letzte Mal: "Du bist es heute vielleicht." Denn ab heute dürfen die Dschungel-Stars selbst entscheiden, wer sich den kommenden Prüfungen stellen muss. In der letzten Prüfung räumten Edith und Sam ordentlich ab. Das Duo erspielte gemeinsam ganze zehn Sterne und garantierte damit ein leckeres Abendessen für die hungrigen Mäuler.

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

Anzeige Anzeige