Tag acht: Muss Sam Dylan wieder in die Dschungelprüfung?

Bisher erwischte es beim Zuschauer-Voting im Dschungelcamp jedes Mal Sam Dylan (33). Darüber lacht auch Moderatorin Sonja Zietlow (56), als sie verkündet, wer sich an Tag acht beweisen muss: "Sam, du warst jetzt so häufig bei den Dschungelprüfungen, die Vögel imitieren schon deinen Schrei." Danach eröffnet sie ihm "Du bist es heute vielleicht" und lässt den Das große Promi-Büßen-Gewinner zittern. Letztendlich bleiben noch er und Edith Stehfest übrig – doch es erwischt wieder Sam.

Zwar entschieden die Zuschauer heute das letzte Mal, wer zur Dschungel-Challenge muss, das muntert Rafi Racheks (35) Partner aber trotzdem nicht auf. "Oh nein, das kann nicht wahr sein", merkt Sam niedergeschlagen an und fügt hinzu: "Ich habe echt gedacht, heute ist mal ein Break." Am Lagerfeuer versuchen ihn seine Mitcamper aufzumuntern, sind aber ebenfalls total geschockt, dass es wieder den Realitystar trifft. "Das wird das letzte Mal sein, du schaffst das", meint zum Beispiel Alessia Herren (23).

Die Zuschauer haben mit dem Ergebnis des Votings allem Anschein nach schon gerechnet. Sie zeigen sich auf X eher weniger überrascht. "Sam darf in die Prüfung, was für eine Überraschung", behauptet ein Nutzer des Onlineportals sarkastisch. Ein weiterer User kommentiert hingegen belustigt: "Sam hatte sich das Dschungelcamp wohl entspannter vorgestellt." Wie der Das Sommerhaus der Stars-Sieger letztendlich abschneidet, können Fans der Show morgen mitverfolgen.

RTL Edith Stehfest und Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

