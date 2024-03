"Chaotisch und wild": So rasant war Jella Haases Kindheit!

Die Schauspielerin Jella Haase (31) zeigt sich in einem Interview mit Gala von ihrer privaten Seite: Ihre Kindheitsheldin sei Hermine [gespielt von Emma Watson (33) aus Harry Potter gewesen, da sie "klug, schlagfertig und vor allem total ordentlich" sei. Bei ihr zu Hause hingegen sei es "ziemlich chaotisch und wild" zugegangen. Die 31-Jährige wuchs in Berlin-Kreuzberg auf und verrät: "Als Kind habe ich mich nach einer strengen Struktur gesehnt", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Wir wurden bedingungslos geliebt, hatten aber wenig Grenzen." Jellas Mutter sei Zahnärztin gewesen und habe dementsprechend viel gearbeitet, wodurch sie und ihre kleine Schwester viel Zeit für sich gehabt hätten.

Inzwischen zieht es Jella in die weite Ferne: "Ich habe extrem Lust, mich weiterzuentwickeln, und will dabei gute Geschichten erzählen", verrät die Fack ju Göhte-Darstellerin außerdem gegenüber dem Medium. An sich könne sie sich auch vorstellen, nach Hollywood zu gehen, um dort ihre Schauspielkarriere auszubauen und sich einen Namen zu machen. Dennoch ist sie sich sicher, dass Berlin immer "ihre Homebase bleiben" werde.

Momentan ist die Berlinerin in der Hauptrolle im Film "Chantal im Märchenland" zu sehen. Dort verkörpert sie abermals die Filmfigur, die sie damals berühmt gemacht hat: Die Problemschülerin Chantal Ackermann. Durch ihre Rolle in den "Fack Ju Goethe"-Filmen wurde sie 2013 über Nacht deutschlandweit bekannt. Seitdem konnte sie sich als Schauspielerin etablieren und spielte unter anderem in der Netflix-Serie "Kleo" mit.

Getty Images Jella Haase im Februar 2016

Getty Images Jella Haase mit einem Pixie-Cut

