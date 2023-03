"Fack Ju Göhte"-Spin-Off: Chantal bekommt einen Märchenfilm!

Von der Schulbank in den Märchenwald? Die Fack ju Göhte-Filme begeisterten von 2013 bis 2017 ein absolutes Millionenpublikum. Zeki Müller, aka Elyas M'Barek (40), und seine chaotische Schulklasse haben auch heute noch zahlreiche Fans. Gerade die Schülerin Chantal gilt mit ihren ulkigen Sprüchen als Publikumsliebling. Sechs Jahre nach dem letzten "Fack Ju Göhte"-Teil geht ihre Geschichte nun weiter: Im nächsten Jahr kommt "Chantal im Märchenland" in die Kinos!

"Nach dem Schulsystem nimmt [Chantal] es mit der Märchenwelt auf und entdeckt einige Geheimnisse, die in unseren Märchenbüchern bisher fehlten", verrät der Regisseur Bora Dagtekin (44) jetzt zum Drehstart in einer Pressemitteilung. Schauspielerin Jella Haase (30) wird dabei wieder in ihre ikonische Rolle der Make-up-begeisterten Schülerin schlüpfen. "Es erfüllt mich mit diebischer Freude und großer Dankbarkeit, dass Chantal, die tief in meinem Herzen verankert ist, nun ihr eigenes Abenteuer erlebt", meint die Schauspielerin ganz begeistert.

Auch einige bekannte Gesichter aus den "Fack Ju Göhte"-Filmen werden Chantal auf ihrer Märchenreise wohl unterstützen. Neben Max von der Groeben (31) und Gizem Emre (27) wird auch Elyas M'Barek mit dabei sein. Zudem werden auch die deutschen Kino-Stars Nora Tschirner (41), Frederick Lau (33) und Maria Ehrich (30) in dem Streifen zu sehen sein.

Anzeige

Getty Images Gizem Emre, Jella Haase, Elyas M'Barek und Katja Riemann bei der "Fack Ju Göhte 3" Premiere

Anzeige

Getty Images Gizem Emre und Jella Haase im September 2015

Anzeige

Getty Images Max von der Groeben 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de