Das sind die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2023!

Die Sieger stehen fest! Am Donnerstag war es mal wieder so weit: Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises fand in Köln statt. Bereits zum 24. Mal wurden bei der Award-Show die besten Formate, Darsteller, Regisseure und weiteren Akteure der deutschen TV-Branche gekürt. Aber wer durfte gestern einen der begehrten Fernsehpreise mit nach Hause nehmen? Das sind die glücklichen Preisträger dieses Jahres!

Besonders freuen durften sich wohl Sonja Zietlow (55) und ihr neuer Moderationskollege Jan Köppen (40), denn das Dschungelcamp gewann den Preis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Zur besten Schauspielerin wurde Jella Haase (30) gekürt. Die Fack ju Göhte-Bekanntheit sahnte außerdem eine Auszeichnung für die Netflix-Thrillerserie "Kleo" ab, die sich in der Kategorie "Beste Drama-Serie durchsetzte. Philip Froissant sahnte als "Bester Schauspieler" für seine Darbietung in "Die Kaiserin" ab.

Zwar moderierte Barbara Schöneberger (49) die Preisverleihung dieses Jahr nicht, doch sie wurde ausgezeichnet für ihre Moderation des deutschen Vorentscheids des Eurovision Song Contests. Zudem wurden Dragqueen Olivia Jones (53) und Steffen Hallaschka (51) für "Sterben für Anfänger" für das beste Infotainment-Format ein Fernsehpreis überreicht. Eine besondere Überraschung des Abends: Joko Winterscheidt (44) gewann dieses Jahr nicht in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" – sondern Tom (34) und Bill Kaulitz (34) mit ihrem Format "That's my Jam mit Bill & Tom Kaulitz".

Anzeige

Getty Images Philip Froissant beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige

Getty Images Olivia Jones beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de