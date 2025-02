Nirvana rührt Fans mit emotionaler Reunion zu Tränen

Bei der Benefizveranstaltung "FireAid" für die Opfer der verheerenden Brände in Los Angeles erlebten Fans eine musikalische Sensation: die überraschende Reunion der Kultband Nirvana. Schlagzeuger Dave Grohl (56) stand gemeinsam mit Bassist Krist Novoselic (59) und Gitarrist Pat Smear (65) auf der Bühne. Für den verstorbenen Kurt Cobain (✝27) sprangen unter anderem Joan Jett (66), Kim Gordon und St. Vincent (42) ein. Ein emotionaler Höhepunkt war jedoch, als Daves Tochter Violet Grohl (18) Kurts Part für den Song "All Apologies" übernahm. Das Publikum war überwältigt, und auch auf Social Media zeigten sich Fans begeistert und gerührt.

Neben Nirvana traten während der mehrstündigen Show zahlreiche Größen der Musikbranche auf, darunter Billie Eilish (23), Lady Gaga (38) und Stevie Wonder (74). Lady Gaga nutzte den Abend, um ihre neue Single "Time Is a Healer" erstmals live zu performen. Auch Billy Crystal (76) rührte mit seiner bewegenden Rede über die Brandopfer die Zuschauer. Die Einnahmen des Abends, die bereits in die dreistellige Millionenhöhe gingen, wurden noch durch eine Großspende von dem amerikanischen Unternehmer und Investor Steve Ballmer verdoppelt. Das Konzert verband nicht nur Musiker, sondern auch Zuschauer weltweit, die sich im Zeichen der Solidarität zusammenschlossen.

Die Reunion von Nirvana war für viele ein emotionaler Moment, nicht nur wegen der hochkarätigen Besetzung, sondern auch, weil die Band seit Kurts Tod selten zusammen aufgetreten ist. Kurt nahm sich am 5. April 1994 das Leben. Nirvana war 1987 gegründet worden und gilt bis heute als Ikone des Rockgenres Grunge. Violet Grohls anrührende Interpretation erinnerte viele an Kurt, was Fans online mit Kommentaren wie "Kurt hätte das gutgeheißen" würdigten, berichtet The Sun. Fans und Bandkollegen sind sich einig: Dieser Abend wird in die Geschichte eingehen.

Getty Images St. Vincent mit Nirvana beim "FireAid"-Konzert in Los Angeles

Getty Images Kim Gordon auf der Bühne mit Nirvana beim "FireAid"-Benefizkonzert in Los Angeles

