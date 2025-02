Überraschung: St. Vincent hat mit ihrer Ehefrau eine Tochter

Bei der Verleihung der Grammys 2025 in Los Angeles sorgte St. Vincent (42) nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit einer privaten Offenbarung für Überraschung. Die Musikerin gewann am Sonntagabend gleich drei Preise, darunter die Auszeichnungen für "Bestes alternatives Album", "Beste alternative Darbietung" und "Bester Rocksong". Während ihrer Dankesrede für den Song "Broken Man" richtete sie besondere Worte an ihre Familie: "Danke an meine wundervolle Ehefrau Leah und unsere wunderschöne Tochter." Mit diesen Worten gab sie erstmals öffentlich bekannt, dass sie verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter ist.

In einer anschließenden Pressekonferenz erklärte die Musikerin, dass sie diese Details ihres Privatlebens bisher bewusst zurückgehalten habe: "Wir haben das unter Verschluss gehalten. Aber um das klarzustellen – das Kind ist jung, sehr jung." Darauf angesprochen, ob sie denn feiere, betonte sie, dass der Abend vor allem ihrer Familie und ihren extra angereisten Schwestern gehören würde, bevor sie wahrscheinlich noch vor 22 Uhr ins Bett gehe. Über die Entstehung ihres aktuellen Albums "All Born Screaming", das ebenfalls bei den Grammys ausgezeichnet wurde, sagte sie: "Es ist das roheste und ehrlichste Werk, das ich je gemacht habe."

Abseits ihres musikalischen Erfolgs hat St. Vincent, deren bürgerlicher Name Anne Clark lautet, in den vergangenen Jahren auch immer wieder offen über ihre queere Identität gesprochen. In einem Interview mit People sprach sie zuletzt über die Liebe ihres Lebens und bezeichnete sich selbst als "Optimistin". Die Künstlerin, die früher mit Cara Delevingne (32) und Kristen Stewart (34) in Verbindung gebracht wurde, hält Details über ihre Ehefrau Leah bislang geheim. Sie lässt jedoch durchblicken, dass die Inspiration für ihre aktuellen Songs stark von ihrem persönlichen Glück geprägt sei. Bereits zu früheren Anlässen betonte sie, wie eng ihre Musik mit den Erfahrungen und Emotionen ihres eigenen Lebens verwoben sei.

Getty Images St. Vincent mit Nirvana beim "FireAid"-Konzert in Los Angeles

Schiller Graphics / Freier Fotograf / Getty Images Cara Delevingne und St. Vincent

